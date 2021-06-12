“Can Suyu” etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, etkinlik, 5-11 Haziran Çevre Haftası’nda, farkındalık amacıyla “e-fidan projesi” ve “kktcfidan.com” sitesi üzerinden bağışlanarak dikimi yapılan 50 bin fidan için düzenlendi.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müdürü Murat Küçüközdemir, bakanlık yetkilileri, şirket genel müdür yardımcıları, yöneticileri ile birçok kurum direktörü katıldı.

Kalkanlı bölgesinde yer alan etkinlikte, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bağış yapan ve etkinliğe katılan kurumların yöneticileriyle temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Can Suyu” etkinliğindeki konuşmasında, 2020 yılında çıkan yangınla birlikte “adeta ciğerlerinin” yandığını belirterek, yangında 10 bin hektarlık çok geniş bir alanın yandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile başlatılan proje kapsamında yanan bölgeye 50 bin ağacın dikilerek, bölgenin ağaçlandırıldığını dile getirdi.

Duyarlılık göstererek destek olan halka ve kurumlara teşekkür eden Çavuşoğlu, birçok sivil toplum örgütünün de kendi çabalarıyla o bölgenin yeşillendirilmesi için katkılar sağladığını ve seferberlik ilan ettiğini kaydetti.

HEDEF GELECEK YIL 300 BİN FİDAN

Kurak geçen bu yılda, alanda bulunan fidanlara ikinci can suyu verilmesi için bir arada bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl tüm sivil toplum örgütleriyle aynı bölgeye 300 bin fidan dikme hedefleri olduğunu ve bu rakama ulaşacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, “Bizlere, ülkemize verdiği desteğe ve ülkemizin her fidanına, her karış toprağına sahip çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür eder, destek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KÜÇÜKÖZDEMİR

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de, geçen yıl Kalkanlı’da çıkan yangının tüm ülkeyi derinden etkilediğini kaydetti.

Küçüközdemir, yıllardır “e-fidan projesi” ile “kktcfidan.com” üzerinden bağışların yapıldığını ve bunun çok ciddi bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, projenin, ülkenin yarınlarına yatırım olduğunu belirtti.

Küçüközdemir, e-fidan projesine gösterilen ilginin, yeşil bir gelecek için ışık olduğunu ifade ederek, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Küçüközdemir, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak e-fidan platformu öncesinde de yapılan bağışlarla 70 binin üzerinde fidan dikimi yaptıklarını aktardı, 50 bini aşkın fidanla bu rakamın katlanarak büyüdüğünü kaydetti ve bağışlarıyla destek olan halka ve kurumlara teşekkür etti.

E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişilerek kolayca fidan bağışı yapılabileceğini hatırlatan Kuzey Kıbrıs Turkcell, bir fidanın bağış ücretinin 5 TL olduğunu kaydetti. Site üzerinden Kuzey Kıbrıs Turkcell hatlarıyla bireysel bağış yapılabileceği aktarılırken kurumsal hatların ise bağışı Orman Dairesi’nin IBAN veya UBAN numaraları üzerinden yapabileceği belirtildi.