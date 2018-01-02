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Cana zarar gelmedi

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Sanayi bölgesinde direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç toprak sete çarparak tavanı üzerinde durdu.

02 Ocak 2018 Salı 11:18
Cana zarar gelmedi
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefkoşa Sanayi bölgesinde dün saat 10.30 civarında meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre Vakkas Erişenli (E-23), GJ 686 plakalı araç ile cezaevi yolundan sanayi ışıklarına doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, yolun sağından çıkıp toprak sete çarptıktan sonra devrilip tavanı üzerinde durdu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

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