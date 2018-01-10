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Cana zarar gelmedi

Gönyeli'de iki aracın yüz yüze çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
Cana zarar gelmedi
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Gönyeli’de dün saat 11.00 civarında iki aracın yüz yüze çarpıştığı trafik kazası büyük bir şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyreden ve Gönyeli Atatürk Caddesi’ne giriş yapmak isteyen KD 590 plakalı araç sürücüsü Perihan Dobak (K-31), Güzelyurt-Lefkoşa anayolundan gelen, Tolga Tülücü (E-21) yönetimindeki KJ 645 plakalı aracın önünü tıkadı. Yüz yüze çarpışan iki araç büyük hasar görürken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. 

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