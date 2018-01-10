Cana zarar gelmedi

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Gönyeli’de dün saat 11.00 civarında iki aracın yüz yüze çarpıştığı trafik kazası büyük bir şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyreden ve Gönyeli Atatürk Caddesi’ne giriş yapmak isteyen KD 590 plakalı araç sürücüsü Perihan Dobak (K-31), Güzelyurt-Lefkoşa anayolundan gelen, Tolga Tülücü (E-21) yönetimindeki KJ 645 plakalı aracın önünü tıkadı. Yüz yüze çarpışan iki araç büyük hasar görürken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.