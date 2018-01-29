Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER)’in oluşturduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’nin organizasyonu, Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ’nün katılımıyla Çanakkale Göleti’nde temizlik kampanyası düzenlendi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinlikte, Gazimağusa’nın sulak alanlar açısından ne kadar zengin olduğunu bir kez daha vurgulayarak, koruma altında olması gereken bölgedeki çalışmaların hızlanması ve proje şeklinde hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkan İsmail Arter, Sulak Alanlar yönünden Gazimağusa’nın çok zengin olduğunu her fırsatta söylediğini ifade eden Başkan Arter, Çanakkale Göleti’nin doğal güzelliğinin bir projeyle şehre kazandırılmasının her zaman konuşulduğunu ancak projenin gerçekleşmesi için çalışmaların çok yavaş seyrettiğini, belediyeye ait olmayan göletle ilgili geçmişten bugüne yapılan çalışmaların yeterli hızda olmadığını söyledi. Çanakkale Göleti’nin hem Avrupa Birliği standartlarına göre hem çevre yasasına göre koruma altında olması gereken bir yer olduğunu, Çevre Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan bölgede tapulu arazilerin de olduğunun ortaya çıktığını, bu durumun bölgede çalışma yapılmasına engel olduğunu söyledi.

Hem göletin temizlenmesi hem dekonuya dikkat çekilmesi için düzenlenen temizlik kampanyasında 2 kamyonet çöp toplandığını, ancak bundan bir süre sonra durumun yine aynı olacağını ifade eden Başkan Arter, “temizlenen yerlerin tekrardan kendi insanımız tarafından kirletilmesi ortada bir hata olduğunu gösterir. Göletin hem temizlik hem korunması konusunda hepimiz hassasız ama hemen de bölgeyi kirletiyoruz. Ben çöpleri görünce gerçekten çok üzüldüm. Sadece burası değil Glapsides ve Bedis Ormanı için de geçerlidir. Eğitim konusuna daha çok önem vermemiz gerekiyor” dedi. İleriye dönük hayal ettiğimiz güzel projelere ulaşmak için doğru hareket etmemiz gerektiğini, hangi paydaşlarla yürüyeceğimizi tespit ederek, hedef koyarak, yasal çerçeveye de oturtarak projenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten başkan Arter, “bu güzelliği başka yerde bulamayız, elden gittiğinde de bir kıymeti kalmaz” diye konuştu.

Kampanyada bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve devamının gelmesini isteyen başkan Arter, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne MAKAMER Başkanı Sıkdıka Özdoğan ve Sulak Alanları Koruma Komitesi başkanı Pelin Üretici ve kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi Pelin Üretici ise, Mağusalılar Sulak Alanları Savunuyor Projesinin Küçük Hibe Programı altında ekim 2017’de oluştukları komitenin amacının Ayluga Bölgesi’ndeki göletin iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna ve korunmasına yönelik uğraş vermek olduğunu belirtti. Bünyesinde bölge sakinleri, bilim insanları, STÖ temsilcilerinin bulunduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’nin ilgili paydaşlar olan Gazimağusa Belediyesi, DAÜ, Çevre Dairesiyle görüştüklerini ve ortak komite oluşturmayı hedeflediklerini, komitenin oluşmaya doğru gittiğini ifade ederek, Ayluga Göleti’nin pilot bölge olarak yönetim planının çıkarılması için girişim başlattıklarını söyledi. 2 Şubat Sulak Alanları Koruma Günü dolayısıyla Gazimağusa Ve DAÜ ile temizlik kampanyası yaptıklarını, bu yıl , “Sürdürülebilir kentsel gelişim ve gelecek için sulak alanları koruyalım” temasını işlediklerini söyledi. üretici, kentlerde sulak alanların tehdit altında olduğunu, sulak alanların korunmasının başlıca sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, girişimlerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

DAÜ İdare ve Teknik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, DAÜ olarak çevreye duyarlı bir kurum olduklarını, projeye hemen katıldıkalrını ifade ederek, ilk toplantılarını birkaç hafta önce yaptıklarını, Ayluga Göleti’nin korunması, ıslah edilmesinin büyük bir proje olduğunu, projenin uzun sürebileceğini bundan dolayı safhalara bölünmesi gerektiğini söyledi. Eren, Projeyi, ilgili kurumlar olan belediye, Makamer, Çevre Dairesi ve kaymakamlık ile birlikte yürütüp sonuçlandırmak için kendilerinin de DAÜ olarak büyük destek vereceklerini, temizlik kampanyasının tekrarının yapılması gerekeceğini, MAKAMER ve Belediyenin organizasyonu ile temizlik kampanyasına tekrardan katılacaklarını kaydetti.