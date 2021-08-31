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Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşandığını söyledi.

31 Ağustos 2021 Salı 15:03
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Canaltay: “Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor”

Bakan Canaltay, BRT’de canlı yayına bağlanarak, Suriye’den Karpaz sahiline doğru ilerleyen petrol sızıntısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Canaltay, ilk etapta Başbakanlık’ta kriz masası oluşturulduğunu ve Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini söyledi.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bir heyetin KKTC’ye geldiğini belirten Bakan Canaltay, heyetle toplantı yapıldığını anlattı.

Bakan Canaltay, “Bu çok büyük bir olay, Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu felaket için ‘Türkiye ile iş birliği içinde neler yapabiliriz’ konusunda çalışma yaptık. Takip etmemiz gereken hava durumu vardı, Meteoroloji Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, koordinatlar yine bize dönüyor, burada belirsiz bir durum var. Kriz masası toplantımız hala devam ediyor…” dedi.

Canaltay, İHA’ların durumun tespiti için görüntü aldığını da kaydederek “Bu, dünyanın, bizim ve Türkiye’nin sorunu, bu uluslararası bir sorundur” diye konuştu.

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Resmiye CanaltayAkdeniZPetrol
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