Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Canaltay : Altyapı yatırımları devam edecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güney Mesarya bölgesine giderek bölgedeki belediye başkanları ve muhtarlarla toplantı yaptı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:32
124 Okunma
Canaltay : Altyapı yatırımları devam edecek

Bakan Canaltay toplantıda yaptığı açıklamasında pandemi döneminde yerel yönetimlerin can siperhane çalıştığını belirterek, teşekkür etti.

İhtiyaçlı vatandaşlara yapılan yardımların yanında covite yakalanan vatandaşlara da destek olunduğunu belirten Canaltay, bu zor sürecin dayanışma içinde atlatılacağına inanç belirtti.

Göreve geldiği günden bugüne sorunlara çözüm üretmeye çalıştığını ancak pandemi dönemi yaşandığından bakanlığın  bir çok gider kalemimin sağlık sektörüne aktarıldığını hatırlatan Canaltay, sorunlara imkanlar çerçevesinde çözüm üretildiğine işaret etti.

322 kilometrelik yol projesinin hayata gerdiğini dile getiren Canaltay, tamamlanan ve yapımına devam eden yol projeleri hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2022 bütçesine dahil edilecek projelerin ele alınacağını vurgulayan Canaltay, hedefin karayolları yatırımlarının devamı olduğunu kaydetti.

Canaltay,  tüm imkanları zorlayarak, Anavatan Türkiye ile de bağlantıya geçerek altyapı yatırımların devam edeceğini vurguladı. Bakan Canaltay, toplantıyı açış konuşmasından sonra, bölge belediye başkanları ile muhtarların görüşlerini dinledi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıResmiye Canaltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Teslimat” Türkiye’de Finalist
“Teslimat” Türkiye’de Finalist
Taşkent Doğa Parkı: Tahrip Edilen Arazide Habitat Restorasyonu İçin Görev Almaya Hazırız
Taşkent Doğa Parkı: Tahrip Edilen Arazide Habitat Restorasyonu İçin Görev Almaya Hazırız
Başbakan Saner, Antalya’da İncelemelerde Bulundu
Başbakan Saner, Antalya’da İncelemelerde Bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim