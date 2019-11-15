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Canaltay, başkanlığındaki komite üyeleri Ankara’daki temaslar yapıyor

15 Kasım 2019 Cuma 21:05
Canaltay, başkanlığındaki komite üyeleri Ankara’daki temaslar yapıyor

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay başkanlığındaki komite üyeleri Ankara’da bugün Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüştü.

Görüşme öncesi konuşan Canaltay, 15 Kasımın Kuzey Kıbrıs Türk Halkı için gurur verici bir gün olduğunu ve Cumhuriyetin ilan edildiği gün olduğunu belirterek Cumhuriyet’in 36. yılında Türkiye’ye yaptıkları ziyarette görmüş oldukları ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile işbirliği yapmak amacıyla ziyaret düzenlediklerini söyleyen Canaltay, ” Ombudsmanlık Kurumu olarak Türkiye’de yapmış olduğunuz çalışmaları çok önemsiyoruz. ve bilgi almak istiyoruz. Esas amacımız Türkiye ile her zaman işbirliği içerisinde olmak ve bu işbirliğinin saygı sevgi ve kardeşlik içinde gelişmesidir. Anavatan olarak bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliğini yaparken hem ekonomik kalkınmamızda aynı zamanda da kurumsal yapınızla nasıl bir işbirliği yapabiliriz. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanınıza, Meclis Başkanınıza ve tüm hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum. Daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında oldunuz. Sizlerle birlikte işbirliği ve diyalog içinde bulunmaktan çok memnunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte diyalog içinde olursa bu iki ülkenini dostluğunu yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. ” dedi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’ta, heyeti Türkiye’de ve Kamu Başdenetçiliği Kurumunda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumun çalışmasının temelinin, insan hakları, hakkaniyet, hukuka ve adalete dayandığını belirterek,ombudsmanların referans aldığı uluslararası hukuk metinlerinden birisinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diğerinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olduğunu ifade ederek şöyle devam etti. ” Uluslararası hukuk alanında da Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın karşılaştığı durumlar var. Biz o açıdan hakkaniyet derken bu Kıbrıs konusuna zaman zaman değindiğimiz oluyor. Kendini güçlü görenler Kıbrıs Türk Halkına uluslararası hukukun dışında muamele yapmaya kalkıyorlar. Yine Türkiye’de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak bu durumları engellemeye çalışıyor.”

Kıbrıs Türk Halkıyla Anavatan arasındaki bağların sağlam ve sarsılmaz olduğunu kaydeden Başdenetçi Malkoç, bunların gönül bağı olduğunu ve kolay oluşmamış ve yüzyıllara dayanan köklü bağlar olduğuna vurgu yaparak ” Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıldönümüdür. 36 yıl oldu devlet kurulalı ve bir de bunun öncesi ve uzun bir mücadele var.

Kıbrıs Türk Halkı mücadeleden kaçmaz. Türkiye’nin desteği sonsuzdur. Kıbrıs’ın olduğu coğrafya dünyanın en kritik coğrafyası ve bir bakıma dünyadaki huzur ve barışın temellerinin atıldığı bölgedir” şeklinde konuştu.

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