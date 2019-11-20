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Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:42
Canaltay: Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değil

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclis’ten yasa çıkarma konusunda sıkıntı yaşanmakta olduğunu bir yasayı çıkartmak için 6 ay gayret sarf etmek durumunda kaldıklarını belirtti ve “bu şartlarda ülkenin ihtiyacı olan yasalar nasıl ve ne zaman  çıkartılacak” diye sordu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, BRT ekranlarında Aziz Karaaziz’in programına katılan UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclis’in yapısı, Türkiye ziyareti ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BİRBİRİMİZİ ANLAMAKTA PROBLEMLER YAŞADIK”

Canaltay, Dilekçe komisyonunun davetlisi olarak gittikleri Türkiye’de temaslarının çok iyi geçtiğini, üst düzey görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Canaltay, “Biz, tarihten gelen güçlü bağlarla biz birimize bağlıyız. Türkiye bizim Anavatan olarak bildiğimiz bir ülkedir. Zaman içerisinde dış veya iç etkenlerden dolayı birbirimizi anlamakta bazı problemler yaşanıyor olsa da bunları aşmalıyız, aşacağız” dedi.

“BU ŞARTLARDA ÇALIŞMA BEKLEMEYİN”

Resmiye Eroğlu Canaltay şöyle konuştu:

“TBMM’ye baktım, orada yapılan milletvekilliğini gördüm ve vekillik işte budur ‘biz KKTC’de vekillik yapmıyoruz’ diye düşündüm. TBMM’de vekiller ekipleriyle yasalara üzerinde çalışıyorlar. Bizde ise her şey milletvekilinden bekleniyor. Bütün yaz yasalar üzerinde çalıştık ama ilerlemiyor. Gelen yasalarda düzeltilmesi gereken pek çok şey var. Çok zaman kaybediyoruz. Bir şeyler yapmak şart oldu. Bizde sistem tıkandı. Bu sistemde yasa çıkarmak mümkün değildir”.

“KENDİ İÇİMİZDEKİ DİDİŞMEYİ BIRAKMAMIZ LAZIM”

Ekonominin öneminde dikkat çeken Canaltay, içerideki didişmenin bırakılması gerektiğini kaydederek, mevcut sistemde 2 senede bir seçim olduğunu kaydetti. “Seçim gündemi olan bir ülkede ekonomik kalkınmayı nasıl yapacaksınız? Bu durumda nasıl ekonomik kalkınma beklersiniz?” diye soran Canaltay, herkesin mevcut durumu kanıksadığını da vurgulayarak, sistemde değişiklik isteyen sayısının azaldığını, ülkenin toparlanmaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

“EĞER BEN KENDİMİ ANLATAMADIYSAM YATAYIM ÖLEYİM DAHA İYİ”

Canaltay, Türkiye ile olan ilişkilere de değinerek, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’de iyi tanınmadığını, bilinmediğini söyledi.

Resmiye Eroğlu Canaltay şöyle konuştu:

“Türkiye bizi tanımıyor dediğimde eleştiri aldım. Ama doğru söylüyorum. Türkiye’de çoğu kişi Kıbrıslı Türklerin Türk olduğunu, Türkçe konuştuğunu, Müslüman olduğunu bilmiyor. Biz turizm ve diğer konularda kendimizi Türkiye’ye anlatamadık. Eğer ben kendimi benim için bu denli olan bir ülkeye anlatamadıysam bir sorun var demektir. Onun için ben parlamenterler arasındaki iş birliğini önemsiyorum. Bizim karşılıklı görüşmemiz lazım. Ekonomik kalkınmak için Türkiye ile yasalarımızın da uyum içinde olması lazım”.

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