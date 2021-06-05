Canaltay'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın açıklaması şu şekilde:

Günümüzde insan ırkının karşısındaki en büyük tehdit, yaratmış olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Ülkemiz ve çevresindeki denizlerde bunun etkisini her geçen yıl daha net bir şekilde görebiliyoruz. Uzmanlar, sürdürülebilir çevre politikalarının tüm dünyada uygulamaya konmaması halinde, yakın gelecekte geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğimizi söylüyor.

Çok geç olmadan, gerekli farkındalığa ulaşıp, halk olarak dünya genelinde payımıza düşeni yapmamız gerekmektedir. Bu sadece yere çöp atmamak değildir. Su ve elektriği tasarruflu kullanmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, eğitim ve caydırıcı cezalar içeren yasaları acilen uygulamaya koymalıyız.

Adım atmazsak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir farkındalık günü olmaktan çıkıp türünü tükettiğimiz canlıları, yok ettiğimiz ormanları ve öldürdüğümüz denizleri andığımız bir gün haline dönüşecek. Buna izin vermeyelim.

Bir yaşam biçimi haline gelen çevre duyarlılığı, görevlerimiz ne olursa olsun devam edecek, görevde olduğumuz süre boyunca da bunun kurumsallaşması için katkı koyacağız.