Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor

Canaltay'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 13:13
15 Okunma
Canaltay'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ın açıklaması şu şekilde:

Günümüzde insan ırkının karşısındaki en büyük tehdit, yaratmış olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Ülkemiz ve çevresindeki denizlerde bunun etkisini her geçen yıl daha net bir şekilde görebiliyoruz. Uzmanlar, sürdürülebilir çevre politikalarının tüm dünyada uygulamaya konmaması halinde, yakın gelecekte geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğimizi söylüyor.

Çok geç olmadan, gerekli farkındalığa ulaşıp, halk olarak dünya genelinde payımıza düşeni yapmamız gerekmektedir. Bu sadece yere çöp atmamak değildir. Su ve elektriği tasarruflu kullanmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, eğitim ve caydırıcı cezalar içeren yasaları acilen uygulamaya koymalıyız.

Adım atmazsak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir farkındalık günü olmaktan çıkıp türünü tükettiğimiz canlıları, yok ettiğimiz ormanları ve öldürdüğümüz denizleri andığımız bir gün haline dönüşecek. Buna izin vermeyelim.

Bir yaşam biçimi haline gelen çevre duyarlılığı, görevlerimiz ne olursa olsun devam edecek, görevde olduğumuz süre boyunca da bunun kurumsallaşması için katkı koyacağız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” Etkinliği Düzenlendi
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” Etkinliği Düzenlendi
CTP: Ortak bir çevre politikasının tam zamanı
CTP: Ortak bir çevre politikasının tam zamanı
GİKAD'dan Güzelyurt ve Lefke'ye ziyaret
GİKAD'dan Güzelyurt ve Lefke'ye ziyaret
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim