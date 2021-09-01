Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi ne? İşte detaylar...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi...
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!

Canaltay: Ercan'daki Yeni Terminalin 15 Kasım’da Açılması Hedefleniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Yeni Ercan Havalimanı’nda çalışmaların son sürat devam ettiğini, yeni terminalin KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım 2021’de açılmasının hedeflendiğini belirtti.

01 Eylül 2021 Çarşamba 16:53
25 Okunma
Canaltay: Ercan'daki Yeni Terminalin 15 Kasım’da Açılması Hedefleniyor

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Canaltay, “KKTC’nin dünyaya açılan kapısı ve hava ulaşımında bölgenin en modern binası olacak olan yeni Ercan Havalimanı Teminali inşaatının tamamlanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görev ve yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmektedir” dedi.

Bakan Canaltay, yüklenici firma ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Mali İşbirliği Ofisi ile yakın ve koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi uzmanları ile birlikte teknik denetim ve çalışmaları rutin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Hedefimiz yeni Ercan Havalimanı’nı 15 Kasım’da hizmete açmaktır. Yeni havalimanımız 15 Kasım’da tam kapasite ile açılmayacak olsa bile mevcut terminalden çok daha geniş bir alanda ve daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

Resmiye Canaltay, yeni Ercan Havalimanı’nın fiziki işlerinin yüzde 70’inin tamamlandığını, yapım çalışmaları yanında Bakanlığın da ilgili mevzuat üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bakan Canaltay, “Son iki yıldır pandemi nedeniyle hayatımızın her alanı gibi, yeni Ercan Terminali projesi de etkilenmiştir. Umudumuz, önümüzdeki kısa dönem içerisinde  salgın ile ilgili olumlu gelişmeler olmasıdır. Büyük ve beklenmedik bir aksilik olmaması halinde 15 Kasım itibarıyla havayolu ulaşımı yeni Ercan Havalimanı terminalinden sağlanacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yeni Ercan HavalimanıResmiye Canaltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Dertleri ‘bir şey yapmak’ değil, ‘bir şey olmak’
Erhürman: Dertleri ‘bir şey yapmak’ değil, ‘bir şey olmak’
“Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle Koroner By-pass operasyonu gerçekleştirildi”
“Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle Koroner By-pass operasyonu gerçekleştirildi”
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim