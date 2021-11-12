Canaltay, Ercan’da İncelemelerde Bulundu

Canaltay, “Burada işlemleri hızlandırmak için toplum sağlığını ön planda tutarak, bazı kararlar alacağız. Bunun için ilgili bakanlıkların müsteşarları önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Canaltay, yolculardan doğrudan veya dolaylı gelen yoğun şikayet üzerine Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

“Gelen Yolcu” salonunda yapılan evrak kontrolü, antijen testi ve muhaceret işlemlerini yerinde gözlemleyen Bakan Canaltay, işlemlerin uzaması nedeniyle ülkeye gelen turistler, öğrenciler ve vatandaşların sıkıntı yaşadığını ifade etti.

“UYGULAMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Resmiye Canaltay, sağlık çalışanlarının iş yükünün de oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek, “Gelen Yolcu” salonunda görevli sağlık çalışanlarının dün 2 bin 500 test yaptığını ifade etti.

Canaltay, “Yolcular ve özellikle sağlık çalışanları açısından uzun ve stresli bir süreç. Hızlı çalışan güvenli bir sistem oluşturulabilir ancak uygulamalar mevcut haliyle sürdürülebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı’nın, KKTC’nin dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu vurgulayan Bakan Canaltay, burada yaşanan olumsuzlukların ülkenin imajına zarar verdiğini kaydetti.