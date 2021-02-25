Canaltay, Gazimağusa'da incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, ahşap iskelenin yıkılan 30 metrelik bölümünün yeniden yapımı için geçtiğimiz dönem başlatılan proje çalışmalarının tamamlanması için gerekli talimatları verdi.

Bakan Canaltay, incelenmesi sırasında Mağusa Denizciler Birliği ile Deep Dive Dive Center temsilcileri ve Gazimağusa Liman Başkanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileriden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Resmiye Canaltay, Gazimağusa Limanı’nda yaptığı incelemenin ardından Gazimağusa Posta Dairesi Merkez Şubesi’ne giderek yaşanılan sorunlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Canaltay, şubenin gümrükleme işlemlerinin de yapıldığı Gazimağusa Paket Postanesi’nin, iş yoğunluğu da göz önüne alındığında mekan olarak oldukça yetersiz kaldığını, personelin ise çağ dışı koşullarda hizmet verilmeye çalıştığını gözlemledi.

Resmiye Canaltay, Gazimağusa Paket Postanesi personelinin daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve halkın da daha iyi hizmet alabilmesi adına uygun bir bina bulunması için Posta Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi yetkililerini görevlendirdirken konuyla da bizzat ilgileneceğini belirtti.