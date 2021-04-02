Canaltay, Girne Turizm Limanında İncelemelerde Bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Canaltay, limanda demirli bulunan Girne Üniversitesi’ne ait “TEAL” isimli eğitim ve araştırma gemisini de ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde batma tehlikesi geçiren gemi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den bilgi alan Bakan Canaltay, geminin Girne’ye ve ülkeye yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda Girne Liman Başkanlığı yetkililerine talimat verdi.

Bakan Canaltay’a incelemeleri sırasında Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Limanlar Dairesi Başkanı Hasan Curcioğlu ve Girne Liman Başkanı Ahmet Beyoğlu eşlik etti.