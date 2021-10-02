Canaltay: Hangi makamda olursam olayım UBP üyesi olmak en büyük makam

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, partisi UBP’nin kurultayını başarı ile yapmasının ardından tek başına iktidar hedefiyle seçime gideceklerini açıkladı.

Bugün Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa İlçe Binası’nda bahar kahvaltısında partileri ile bir aya gelen Resmiye Canaltay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UBP’nin tüm kurulları ve tüm üyeleri ile yapılacak seçime hazır olduğunu belirtti.

Partisini seçime hazır olduğunu görmenin büyük bir guru olduğunu dile getiren Canaltay sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Ulusal Birlik Partisi; tüm organları ve her üyesi ile bu ülkenin en güçlü, en büyük ailesidir.

Küçük yaştan itibaren bu ailenin bir bireyi olmaktan her zaman gurur duydum. Hangi görevde, hangi makamda olursam olayım UBP üyesi olmak en büyük makam…

Bu sabah, partililerimizle, büyük ailemle, Mağusa İlçemizin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldik. Birlik ve bütünlüğümüzü bir kez daha perçinledik.

Kurultayımızı başarı ile yapıp, sonra da toplum sorunlarını hızla çözmek için tek başına iktidar hedefiyle seçime gideceğiz. Partimizin tüm kurulları ile, tüm üyeleri ile buna hazır olduğunu görmek büyük gurur.”