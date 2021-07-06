Canaltay: “hedefte fiber optik altyapı ve e-devlet var”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede KKTC’de dijital dönüşüm ve e-devlet konuları görüşüldü.

Kabulde, Bakan Canaltay ile Taha Koç baş başa görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası toplantıda KKTC’deki dijital dönüşüm projeleri, fiber optik altyapı ve e-devlet uygulamasının KKTC’de yürürlüğe konması konuları ele alındı.

Canaltay, dijital dönüşümün yanı sıra e-devlet kapısının açılması için 20 Temmuz’a kadar Bakanlık olarak çalışmalara hız vereceklerini belirterek “Hedefimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle internette kalite ve bilgi akışının hızlanmasına olanak sağlayacak fiber optik altyapıyı ve yaşamı kolaylaştıracak e-devlet uygulamalarını bir an önce halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.

Heyetler arası toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Bakanlık Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz de katıldı.