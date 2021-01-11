Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
20'si yerel 21 pozitif vaka
Kapat

Canaltay: Her şey toplumun gözü önünde yaşandı, takdir UBP’lilerindir…

Ulusal Birlik Partisi meclis başkanı adayı Resmiye Canaltay, seçim sonrası sessizliğini bozdu ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:32
889 Okunma
Canaltay: Her şey toplumun gözü önünde yaşandı, takdir UBP’lilerindir…

Ulusal Birlik Partisi meclis başkanı adayı Resmiye Canaltay, seçim sonrası sessizliğini bozdu ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Seçimi kaybettiği için kimseye kırgın olmadığına vurgu yapan Canaltay, yaşanan sürecinin tüm UBP’liler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendisi için en büyük mertebenin UBP üyeliği olduğunu ifade eden Canaltay, “Takdir halkımızın ve Ulusal Birlik Partililerinindir...” dedi.

Resmiye Canaltay’ın açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partisi grubunun aldığı kararla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterildim. Seçilmem için de UBP Grubu ile birlikte hükümeti oluşturan partilerin ve destek vereceğini söyleyen bağımsız milletvekili arkadaşların katkısı yeterliydi.

Yaşanan tüm süreçler, toplumun ve partililerimizin gözü önünde cereyan etti. Bu sürede hiç açıklama yapmadım ve partimin bir bütün olarak desteğini bekledim. Kimseyi eleştirmediğim gibi, kimseyle de bir husumet yaşamadım.

Yaşanan süreç, sadece şahsımın değil, tüm UBP'lilerin değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Çıkarılması gereken dersler elbette vardır.

Seçimler yaşanır, biter, Ulusal Birlik Partisi esastır. Bir UBP neferi olarak, hangi görev verilirse verilirsin, her şeyden önce UBP sevdalısı olarak partime hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim için en büyük mertebe UBP üyeliğidir.

Yaşanan süreçte kimseye kırgın ya da kızgın değilim.

Takdir halkımızın ve Ulusal Birlik Partililerinindir...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre: Erken seçim çağrısı sürpriz değil!
Töre: Erken seçim çağrısı sürpriz değil!
Saner: Siyasi partiler ile uyum içerisinde erken seçime gidilecek…
Saner: Siyasi partiler ile uyum içerisinde erken seçime gidilecek…
İşte vakaların bölgelere göre dağılımı
İşte vakaların bölgelere göre dağılımı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim