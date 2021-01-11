Canaltay: Her şey toplumun gözü önünde yaşandı, takdir UBP’lilerindir…

Ulusal Birlik Partisi meclis başkanı adayı Resmiye Canaltay, seçim sonrası sessizliğini bozdu ve kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Seçimi kaybettiği için kimseye kırgın olmadığına vurgu yapan Canaltay, yaşanan sürecinin tüm UBP’liler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendisi için en büyük mertebenin UBP üyeliği olduğunu ifade eden Canaltay, “Takdir halkımızın ve Ulusal Birlik Partililerinindir...” dedi.

Resmiye Canaltay’ın açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partisi grubunun aldığı kararla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterildim. Seçilmem için de UBP Grubu ile birlikte hükümeti oluşturan partilerin ve destek vereceğini söyleyen bağımsız milletvekili arkadaşların katkısı yeterliydi.

Yaşanan tüm süreçler, toplumun ve partililerimizin gözü önünde cereyan etti. Bu sürede hiç açıklama yapmadım ve partimin bir bütün olarak desteğini bekledim. Kimseyi eleştirmediğim gibi, kimseyle de bir husumet yaşamadım.

Yaşanan süreç, sadece şahsımın değil, tüm UBP'lilerin değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Çıkarılması gereken dersler elbette vardır.

Seçimler yaşanır, biter, Ulusal Birlik Partisi esastır. Bir UBP neferi olarak, hangi görev verilirse verilirsin, her şeyden önce UBP sevdalısı olarak partime hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim için en büyük mertebe UBP üyeliğidir.

Yaşanan süreçte kimseye kırgın ya da kızgın değilim.

Takdir halkımızın ve Ulusal Birlik Partililerinindir...