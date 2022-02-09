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Canaltay: ”Hunharca bir saldırıyla yardımsever iş insanı Halil Falyalı’yı kaybettik"

Yardımsever işadamı Halil Falyalı kalleşçe bir saldırı sonrasında hayatını kaybetti...

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:17
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Canaltay: ”Hunharca bir saldırıyla yardımsever iş insanı Halil Falyalı’yı kaybettik"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Falyalı suikasti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”Hunharca bir saldırı ile yaşamını yitiren, yardımsever iş insanı Halil Falyalı’yı kaybettik.” dedi.

Canaltay, paylaşımında “Adli makamların en erken zamanda failleri yakalayarak, Yargı huzuruna çıkaracağına olan inancım tamdır. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Yaslı ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.” İfadelerine yer verdi.
 

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