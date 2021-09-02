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Canaltay: Kıyılarda ve yüzeyde görülen bir kirlilik yok

Bakan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisi Mustafa Çankaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

02 Eylül 2021 Perşembe 19:35
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Canaltay: Kıyılarda ve yüzeyde görülen bir kirlilik yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Suriye’den yayılan akaryakıt sızıntısının durumunu incelemek ve bölgede yürütülen faaliyetleri gözlemlemek üzere Yeni Erenköy’den kirliliğin olduğu alana gitti. Bakan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisi Mustafa Çankaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında  bilgilendirildi. Yürütülen çalışma kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Teknopark çatısı altındaki teknoloji şirketleri Cyprus Robotics, Caretta Robotics ile DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile  DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ortak çabası ile geliştirilen denizaltı görüntüleme sistemleriyle de inceleme yapıldı

. Önceden uydu ile kirlilik tespit edilen, Erenköy’ün yaklaşık 7 deniz mili kuzey batısında, 50 metre deniz altından görüntü alındı ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadı. Bununla birlikte kuzeybatı yönünde güçlü su altı akıntısı tespit edildi. Uydu görüntüsünde tespit edilen sızıntının kuzey batı yönünde ilerlediği tahmin ediliyor. İHA’lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de her hangi bir kirliliğe rastlanmadı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemede, petrol sızıntısının katılaşıp derine indiği, buradan da su altı akıntılarla açığa taşındığı ve Karpaz kıyılarına karşı şu an için tehdit oluşturmadığı espit edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bölgeye hareketinden önce yaptığı açıklamada  kıyılarda ve yüzeyde görülen bir kirlilik olmadığını belirtti. Güney’e yani İskenderun ve Larnaka açıklarına doğru bir kirlilik görüldüğünü, kirliliğin parça parça bölünerek katılaştığını ve dibe çökmeye başladığını anlatan Canaltay, “Bir çevre kirliliği ve felaket yaşanmaktadır. Bunu en azami boyuta nasıl indiririz, nasıl işbirlikleri yapabiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Ülke üniversitelerindeki akademisyenler ve teknolojik gelişmelerin yardımıyla çalışmaların sürmekte olduğunu kaydeden Canaltay, İHA’ların sabah koordinatları belirlediğini, robotların da bu koordinatlar doğrultusunda denizde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Teknik çalışmalar hakkında bilgi veren DAÜ Biyolojik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek de Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketler ve üniversite hocalarının desteği ile su altı robotlar yapıldığını anlattı. Çiçek, bu sayede su altında görüntüler sağlanabileceğini, Suriye’den gelen petrol çöküntülerinin su altı akıntılarıyla ne derece yayılabileceğini gözlemleyeceklerini ifade etti. Yrd. Doç. Dr.Çiçek, robotla yapılacak gözlemler sayesinde ağırlıklı bir kirlilik olup olmadığının saptanacağını, bakanlık ve yetkililerin de bu bilgiler ışığında haritasını şekillendireceğini kaydetti. Çiçek, akaryakıtın mevsimsel akıntılara bağlı olarak seyrini değiştirebileceğini, ancak riskin geçtiğini söylemenin henüz mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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