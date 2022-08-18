"Canaltay, komiteyi toplantıya çağırmadı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Barçın, asgari ücretlinin vergi ödemesinin ve Göç Yasası çalışanlarının yüzde 56,76 hayat pahalılığı ödeneğinin net maaşlarına yüzde 38 olarak yansımasının nedeninin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY'ın başkanı olduğu Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesini toplantıya çağırmaması olduğunu söyledi.

Barçın'ın açıklaması şöyle:

“Asgari ücretlinin vergi vermesinin ve Göç Yasası çalışanlarının yüzde 56,76 hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 38 olarak net maaşlarına almasının nedeni, nisap vermemize rağmen UBP Milletvekili Sn. Resmiye Canaltay'ın, oy birliği ile ivediliği alınan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası'nı görüşmek üzere komiteyi toplantıya çağırmamasıdır."