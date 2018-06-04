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Canaltay: "Özelleştirmeden korkmamak lazım"

Limanlara gereken ilginin gösterilmediğini savunan Canaltay, önemli açıklamalarda bulundu:

04 Haziran 2018 Pazartesi 10:10
Canaltay: "Özelleştirmeden korkmamak lazım"

Havadis'ten Ali Elmas'ın haberine göre, Gazimağusa Limanlar Dairesi eski müdürü Serdar Canaltay, 2015-2018 yılları arasında TC-KKTC arasında yapılan protokolde özelleştirmeye dair maddenin bulunduğunu ancak henüz bu konuda bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Limanların günün koşullarına göre iyileştirilmesi ve modern bir yapıya kavuşturulması gerektiğine vurgu yapan Canaltay, “Özelleştirmeden korkmamak lazım. Hükümet gerekli yatırımı yapmayacaksa limanların özelleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

“Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım”

Serdar Canaltay, Gazimağusa Limanlar Dairesi Müdürlüğü görevini süresinde kısıtlı bir bütçeye sahip olmalarına rağmen yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Müdürlük yaptığı görev zarfında personeli ile hep iyi ilişkiler içerisinde olduğunu kaydeden Canaltay, personelini evlatları gibi gördüğünü ve her birinin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştığını, onların çalışma koşullarını en üst seviyeye çıkarabilmek için elinden geldiğini yaptığını belirtti. Canaltay, daire personeline bugüne kadar kendisine ve işlerine gösterdikleri saygı ve sevgisi için Havadis aracılığı ile bir kez daha teşekkür etti.

“Henüz yapılacak çok iş var”

Gazimağusa Limanlar Dairesi eski müdürü Serdar Canaltay, yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirterek, hükümetin de bu konuda desteğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Canaltay, hükümetin limanlara gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini söyledi.

Limanların modern bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten Canaltay, “Hükümet eğer gerekli yatırımı yapmayacaksa limanların özelleştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Serdar Canaltay kimdir?

Serdar Canaltay, 6 Mayıs 1958 tarihinde Gazimağusa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mağusa’da tamamladıktan sonra, İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu’nu kazandı.

Canaltay, 1976 yılında başladığı üniversite eğitimini 1980 yılında tamamladı ve ülkeye döndü. Askerlik görevini Gülseren Plajı’nda Piyade Çavuş olarak yaptı. 1981 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra, özel sektöre ait gemilerde, 4 yıl boyunca çalıştı. Serdar Canaltay, 33 yıllık meslek hayatına 1 Ağustos 1985 yılında Limanlar Dairesi’nin en alt kademesinden başladı. Serdar Canaltay, 12 yıl Kılavuz Kaptanı olarak görev yaptı. 1997 yılında Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı oldu. 13 Temmuz 2009 yılında Gazimağusa Limanlar Dairesi müdürü olarak görevine devam etti. Canaltay 15 Mart 2018 tarihinde emekli oldu.

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