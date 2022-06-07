Canaltay, Özkurt’a ceza verilmesine tepki gösterdi

Yaşananların halkın gözü önünde ceryan ettiğine dikkat çeken Canaltay, “En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açıklaması şöyle:

BRTK müdürü olarak her zaman görevini en iyi şekilde yapan, halkının haber alma kalitesini, haberciliği hep ileri götürme hedefinde olan kıymetli arkadaşım Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a yapılanı büyük haksızlık olarak görüyorum.

Bu konuda yazacak o kadar şeyler var ki neyse ki hepsi halkımızın gözü önünde ceryan ediyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle.