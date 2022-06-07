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Canaltay, Özkurt’a ceza verilmesine tepki gösterdi

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi “Özkurt’a yapılanı büyük haksızlık olarak görüyorum” dedi.

07 Haziran 2022 Salı 19:25
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Canaltay, Özkurt’a ceza verilmesine tepki gösterdi
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Yaşananların halkın gözü önünde ceryan ettiğine dikkat çeken Canaltay, “En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açıklaması şöyle:

BRTK müdürü olarak her zaman görevini en iyi şekilde yapan, halkının haber alma kalitesini, haberciliği hep ileri götürme hedefinde olan kıymetli arkadaşım Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a yapılanı büyük haksızlık olarak görüyorum.

Bu konuda yazacak o kadar şeyler var ki neyse ki hepsi halkımızın gözü önünde ceryan ediyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle.

Anahtar Kelimeler:
Resmiye Eroğlu CanaltayMeryem ÖzkurtUlusal Birlik Partisi
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