Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

Canaltay, Polis Haftası ve Polis Örgütü’nün Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, polislerin Polis Haftası’nı kutlayarak, KKTC Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm polis teşkilatı mensuplarına şükranlarını sundu.

30 Haziran 2021 Çarşamba 16:23
16 Okunma
Canaltay, Polis Haftası ve Polis Örgütü’nün Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Resmiye Canaltay, Polis Haftası ve KKTC Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
30 Haziran 1964’te Kıbrıslı Rumların saldırıları ile başlayan toplumlar arası çatışmalar sonucu Kıbrıslı Türk polis, jandarma ve itfaiye personelinin Rumlardan ayrılarak Polis Örgütü’nün temellerini attığını hatırlatan Canaltay, bundan 48 yıl önce atılan temelle emniyet güçlerinin bağımsız kurumsallaşma döneminin başladığını ve bugünkü Polis Genel Müdürlüğü altında yapılandırıldığını belirtti.
Canaltay mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bu vesile ile bakan olarak özellikle trafik güvenliği konularında iş birliği yapmaktan onur duyduğum, ülkemizde güvenlik ve asayişi sağlayan, gece gündüz demeden halkın huzuru için çalışan polislerimizin Polis Haftası’nı en içten dileklerimle kutlarım. 
Ayrıca Polis Örgütü’müzün kuruluşunun 48’inci yılı nedeniyle gelmiş geçmiş tüm polis teşkilatı mensuplarına şükranlarımı sunar, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk, aramızda olmayanlara ise Allah'tan rahmet dilerim.”

Son Güncelleme: 30.06.2021 16:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Necat British Koleji öğrencilerine Muhteşem mezuniyet töreni
Necat British Koleji öğrencilerine Muhteşem mezuniyet töreni
Duvarlara Yahudi Bayrağı Çizdiler
Duvarlara Yahudi Bayrağı Çizdiler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim