Canaltay: "Siyaset, halk için, halkın yararı için yapılır"

2018 yılının ilk haftasında gerçekleştirilecek Erken Genel Seçimlere kısa bir süre kala hem siyasi partiler hem de partilerin milletvekili adayları arasındaki yarış hız kazandı. Halk 7 Ocak 2018 tarihine sandık başına giderek iradesi doğrultusunda oy vermeye hazırlanırken, adaylar ise bu süre içerisinde halka kendini tanıtma çabasında.

Ulusal Birlik Partisi Mağusa bölgesinden kontenjan milletvekili adayı ise aslında KKTC halkının yakından tanıdığı bir isim…

Yıllarca ülke siyasetinde etkin rol alan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay, ülke siyasetinin daha etkin bir noktaya gelmesi arzusu ile yapabileceği hizmetler, sağlayabileceği katkılar olduğuna yürekten inandığı için milletvekili adayı olmaya karar verdi.

Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi'ye konuşan Resmiye Canaltay “UBP’nin kadrosunda yer almamın gerek partimize gerekse milletvekili seçilmem halinde ülkemize güç katacağını düşündüğüm için adayım” diyerek tek hedefin Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara gelmesi olduğunu belirtti.

“Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş verenler arasındayım”

1961 yılında Gazimağusa’da dünyaya gelen Resmiye Canaltay,ilk ve orta eğitimini tamamlamasının ardından işletme alanında eğitim görürken, kendini geliştirmekten ödün vermeyerek şu sıralarda da Doğu Akdeniz Üniversitesi iletişim alanında master eğitimi alıyor. Kendisinin henüz 15 yaşındayken babası 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun siyasete atıldığını söyleyen Canaltay, evlerinde çok yoğun bir şekilde siyaset konuşulduğunu bu nedenle 15 yaşından itibaren aktif siyesetin içinde olduğunu kaydetti. “Ülke meselelerini, yapılan çalışmaları sıradan bir vatandaşın çok ötesinde takip etmek durumunda kaldım” diyen Canaltay, ilerleyen yıllarda ise Ulusal Birlik Partisi içinde aktif görevler alarak 2013-2015 yılları arasında UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı, dört dönem UBP Gazimağusa Kadın Kolları Başkanlığı, iki dönem is UBP parti meclisi üyeliği görevlerinin olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra uzun yıllar iş kadını olarak turizm alanında çalışan Remiye Canaltay, bir dönem KITSAB başkanlığı yaparak, Türkiye başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Azerbaycan gibi ülkelerde turizm fuarları ve ceşitli seminerlere katıldı.

“Ülkemizi, Gazimağusa’yı çok seviyorum” diyen Canaltay, “Gazimağusa’nın bir marka kent olması için uğraş verenler arasındayım. Antik Mağusa Vakfı’nın kurucu başkanıyım ve halen üyesiyim” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkı’nın değerlerinin anlatılması amacını güden ve haftalık olarak yayınlanan “Bizden Hikâyeler” adlı televizyon programının hazırlayıcısı ve sunucusu olan Resmiye Canaltay, aylık yayımlanan “Mağusa Plus” ve “North Cyprus UK” gazetelerinde köşe yazarlığını da sürdürüyor. Tam bir deniz tutkunu olan Canaltay, tek yıldızlı dalgıç ünvanına da sahipken, kariyerini başarılı bir eş ve 2 çocuk annesi olarak taçlandırıyor.

"Siyaset, halkı için, halkın yararı için yapılır"

Siyasetin içinde büyüyen ve yıllardır siyasetin içinde yer alan UBP Mağusa Milletvekili Adayı Resmiye Canaltay, ülke siyasetini değerlendirdi. “Bana göre siyasetsiz bir dünya, ülke olamaz” diyen Canaltay, “Eğer çağdaş bir demokrasinden, halkın egemenliğinden söz edeceksek halkın iradesini kullanacağı bir parlamento, bir iktidar olacaktır. İktidar ve parlamento ise elbette siyasetçilerden oluşmalıdır” şeklinde konuştu.

“Siyaset, halkı için, halkın yararı için yapılır” diyen Canaltay, KKTC’de demokratik rejimle, siyasilerin katkısı ile epey yol alındığını ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. “Daha fazlasını başarmalıyız” diyen Resmiye Canaltay, siyasi partilerin kurumsallaşmasını bir an önce tamamlaması gerektiğini ve bu bağlamda proje üreten, sorun çözen, geleceği planlayan yapılara dönüşmesi gerektiğini kaydetti. Canaltay, “zaten benim siyaset dünyasında daha etkin bir noktaya gelme istememin altında yatan da siyaset dünyamıza, dolayısı ile ülkemize, halkımıza bu düşüncelerle hizmet etme arzumdur” şeklinde konuştu.

“İnsanımızı daha yüksek bir gelir seviyesine ulaştırmamız lazım”

7 Ocak 2018 seçimlerinin ülkenin kalkınması, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin ve Kıbrıs konusu açısından büyük önem taşıdığını belirten Resmiye Canaltay, artık daha hızlı bir kalkınma sürecine girilmesi gerektiğini ve ülke insanının daha yüksek bir gelir seviyesine ulaştırılması gerektiğini söyledi. Canaltay “sektörleri bir atılım içine sokmamız kaçınılmaz olmuştur. Bir noktaya geldik ve takılıp kaldık. Bunu aşmamız ve Anavatan Türkiye’nin de açıkladığı gibi kişi başına düşen milli gelirimizi 25 bin dolara çıkarmamız lazımdır. Bu olduğu takdirde Kıbrıs konusunda da çok rahatlayacağız, elimizi daha da güçlendireceğiz” yorumlarında bulunurken, ülke insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesinin şart olduğunu söyledi. Canaltay refah düzeyde bir yaşamın yanı sıra kaliteli bir yaşam için de daha iyi yollar, daha iyi sağlık hizmetleri, daha gelişmiş bir internet bağlantı ağı, daha güzel parklar, daha etkin devlet hizmeti gerektiğini kaydetti.

“Ben inanıyorum ki projelerin, gelişimin partisi UBP bu seçimlerden başarı ile çıkacaktır” diyen Canaltay, “tartışmasız hedefimiz UBP’nin tek başına iktidara gelmesidir” yorumunda bulundu

"UBP benim için bir ailedir"

Ulusal Birlik Partisi’nin kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Resmiye Canaltay, UBP’nin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu kaydetti. “UBP, hizmettir. UBP, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kuran iradedir. UBP, Anvatan Türkiye ile doğru, sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesidir” diyen Canaltay, Derviş Eroğlu’nun kızı olmanın da kendisi için onur kaynağı olduğunu söyledi. “Babam bu ülkenin kalkınmasına ve demokratikleşmesine, siyasi yaşantısına çok değerli katkılarda bulunmuş, sevilen, sayılan bir kişidir” diyen Canaltay, milletvekilliği adaylığı ile ilgili ailesi ile de konuştuğunu ancak aday olma kararının tamamen kendisine ait olduğunu kaydetti.

Canaltay, “yapabileceğim hizmetler, sağlayabileceğim katkılar olduğuna yürekten inandığım ve UBP’nin kadrosunda yer almamın gerek partimize gerekse milletvekili seçilmem halinde ülkemize güç katacağını düşündüğüm için adayım” şeklinde konuştu. Aday olmamda çevresinin, kendisini tanıyan, bilen insanların çok yoğun teşvikleri olduğunu söyleyen Canaltay, “aday olduktan sonra ise beni gururlandıran, sevindiren çok olumlu mesajlar aldım, sözler duydum. İnsanın sevildiğini, sayıldığını, hizmetlerinin, çabalarının bilindiğini, takdir edildiğini görmesi, duyması güzel bir duygudur” dedi.