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Canaltay: Tanınma gibi bir gaylemiz yok, hazır değiliz…

Erdoğan, BM'nin 77’nci Genel Kurulu’nda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında KKTC’nin resmen tanınmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Resmiye Canaltay, tanınma konusuyla ilgili açıklama yaparak, "Tanınma gibi bir gaylemiz yok, hazır değiliz…" dedi

21 Eylül 2022 Çarşamba 09:38
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Canaltay: Tanınma gibi bir gaylemiz yok, hazır değiliz…


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77’nci Genel Kurulu’nda katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında KKTC’nin resmen tanınmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katılarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul Salonu'nda “Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, BM Genel Kurul Salonu'nda Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasına yönelik ilk kez böyle bir konuşma geçtiğini belirtti. Canaltay, Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Yeniden doğmuş gibi hissettik. Tanınma konusu ile ilgili Türkiye bu adımı atmışsa arkasından diplomatik adımların geleceği düşüncesindeyim” dedi.

Resmiye Canaltay, Kuzey Kıbrıs’ın tanınmaya hazır olmadığını ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelişmemiz gerekiyor. KKTC olarak geride kaldık, gelişim konusunda dünyaya yetişmemiz gerekiyor” ifadelerine kullandı.

“TANINMA GİBİ BİR GAYLEMİZ YOK, HAZIR DEĞİLİZ…”

Canaltay, Kuzey Kıbrıs olarak yeniliklere açık olunmadığını kaydederek, “Uyum sağlamada sorun yaşıyoruz. Tanınma gibi bir gaylemiz yok, hazır değiliz…” açıklamasında bulundu.

Canaltay, KKTC’nin tanınmaya hazır olmadığını ifade ederek, “Tanınmak için hazır olsaydık, bugün bu halde olmazdık. Gerek siyasette, gerek mecliste hazır değiliz. Milletvekili olduğumdan beri ülkede 6 tane başbakan değişti. Ülkede istikrar yok. Siyasilerin istikrar yakalaması gerekiyor ki, ülkede istikrarı yakalayabilsin” dedi.

Halkın sadece siyasetçiyi suçladığını söyleyen Canaltay, “Halk sadece siyasetçiyi suçluyor ve gündemini dolduruyor. Herkes kendi görevini yapmalı. Örneğin çıkarılan gazetenin bile kalitesi var. İktikrarı yakalayabilirsek ileriye gidebiliriz” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda siyasetçilere büyük görev düşütüğünü söyleyen Canaltay, “Herkes birbirini suçlayarak günü kurtarmaya çalışıyor. Temel yapıda bazı harçların çıkarılıp bazılarının da eklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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