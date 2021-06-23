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Canaltay: UBP’yi Yıpratmak İçin Eleştiriler Yapılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 09:33
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Canaltay: UBP’yi Yıpratmak İçin Eleştiriler Yapılıyor

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifasını yorumlayan Canaltay, “Şu anda kabinede bir değişiklik olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu istifa Koral Bey’in kendi tercihidir. Mutsuzsa, vermiştir. Takip ediyorsunuz, sizler de. Koral Bey henüz bir açıklama yapmamıştır. Parti Genel Başkanı da yapmamıştır. Biz de kabine olarak yaşananlardan rahatsızız. Bu süreçte UBP’yi yıpratmak için eleştiriler yapılıyor. Konu buralara çekiliyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Resmiye CanaltayUBP
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