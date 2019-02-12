UBP milletvekili Resmiye Canaltay yükseköğretimle ilgili konuştu.
Üniversite öğrenci sayısında düşüş olduğunu belirten Canaltay, “Şu anda ülkede 19 üniversite var. İlk kez öğrenci sayısında bu kadar derin bir düşüş yaşanıyor. Üniversiteler yalnızlaştırıldı. Tedbirler alınmadığı için düşüşler engellenemedi” dedi.
UBP olarak yeni üniversite kurulmasına karşı olmadıklarını da belirten Resmiye Canaltay, “Bilime hizmet edecek üniversitelere varız” ifadelerini kullandı.
Canaltay, “Öğrencilerin bizi tercih etmesi için ne gibi artılar sağlayacağız? Öğrenci memnuniyeti sağlamalıyız ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.
YÖDAK konusunda da konuşan Canaltay, “YÖDAK işini başarıyla yapıyor ama elleri güçlendirilmeli. YÖDAK’ın denetleyici komisyonları kurulmalı” dedi.
Bilme hızmet edecek üniversitelere varmış! Mevcut 19 üniversitenin bilmin neresine hıznet ettiğini açıkla. Belki sizin bilim anlayışını da farklıdır. Belki de sen bilmi para, kira, yurt, daha çok yapılaşma, uyuşturucu ticareti, gasp, adli suç yoğunluğu vs. diye bilirsin.
Siz galsaydınız 30 veya üstü üniversite ve o yukarıda saydıklarımın daha daha
daha çoğu...
Pkklılar gidiyor. Gaçak olanlar, suçlular gitdi. Normaldir be gülüm.
Daha beter olun halkta ev sahipleride acınızdan geberin
hayat pahalıgının yanına cevre felaketlerini ekle haspolatın ordaki universitelerin yollarını berbat neden senin üniversitelerini tercih etsin bunlarıda unutma..
hayat pahalıgının yanına cevre felaketlerini ekle haspolatın ordaki universitelerin yolları berbat neden senin üniversitelerini tercih etsin bunlarıda unutma..Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bu kadar kucuk bir adada 19 universite yetmedi mi. Daha istediginiz ne .Ulkeyi kumarhane ve universite ile doldurdunuz .Amaciniz ne .Sizin bu dusuncelerinizi anlamak mumkun degil.
Üniversitelerin öğrenciler üzerindeki baskılarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler eğitim kurumu değil ticarethaneye dönmüş durumda. Borcu olan öğrenciyi sınava almamak nedir? Öğrenci sınavına girsin diplomasını vermezsin borcu varsa. YDÜ öğrenciyi cezaya düşürüyor ve öğrenci belgesi için borcu faizli olarak tahsil ediyor. Üniversiteler tefeci durumunda bunu araştırın.
Ogrenci eskiden tc ye gore daha uygun oldugu icin bize gelirdi. Simdi bir ucak bileti alacak gidecek gelecek bin tl odeyecek. Ev tutatacak ev sahibi kafasina gore fiyat belirleyecek.isinacak elektrik faturasi 1 aylik maas gelecek. E kusura kalma baska yolacak millet ara
Çeşitli nedenler vardır. Hayatın pahalı olması, uçak biletleri . Ev kiraları. Üniversite harçları.