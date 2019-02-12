UBP milletvekili Resmiye Canaltay yükseköğretimle ilgili konuştu.

Üniversite öğrenci sayısında düşüş olduğunu belirten Canaltay, “Şu anda ülkede 19 üniversite var. İlk kez öğrenci sayısında bu kadar derin bir düşüş yaşanıyor. Üniversiteler yalnızlaştırıldı. Tedbirler alınmadığı için düşüşler engellenemedi” dedi.

UBP olarak yeni üniversite kurulmasına karşı olmadıklarını da belirten Resmiye Canaltay, “Bilime hizmet edecek üniversitelere varız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de yapılan bir ankette öğrencilere “KKTC’deki üniversiteleri neden tercih etmediklerinin” sorulduğunu belirten Canaltay, cevaplarda ilk sırayı “hayat pahalılığının” aldığını kaydetti.Canaltay, “Öğrencilerin bizi tercih etmesi için ne gibi artılar sağlayacağız? Öğrenci memnuniyeti sağlamalıyız ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.YÖDAK konusunda da konuşan Canaltay, “YÖDAK işini başarıyla yapıyor ama elleri güçlendirilmeli. YÖDAK’ın denetleyici komisyonları kurulmalı” dedi.