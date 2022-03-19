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Canaltay’ın sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlandı

KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun KKTC vatandaşlığı kazanmasını düzenleyen yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

19 Mart 2022 Cumartesi 15:34
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Canaltay’ın sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” Resmi Gazete’de yayımlandı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın hazırlayıp Meclis’e sunduğu “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen bir çocuğun KKTC vatandaşlığı kazanmasını düzenleyen yasa önerisiyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Değişiklik yasa önerisinde, esas yasanın 5’inci maddesi kaldırılarak, yerine yeni 5’inci madde konulması öneriliyor. Maddenin yeni hali, “Evlat edinme, evlatlığın yurttaşlığını etkilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçük, KKTC vatandaşlığı kazanmış sayılır” şeklinde düzenlendi.

Öneri, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçüğünün vasisinin, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, en geç bir yıl içerisinde daireye başvurması halinde, evlat edinilen küçük KKTC yurttaşlığı kazanmasını da mümkün kılıyor.

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