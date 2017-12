Canatan: “E-devlete geçme çalışmaları önceliğimiz olacaktır”

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili adayı olan Süleyman Canatan, Yeni Bakış gazetesinden Ufuk Çağa'nın konuğu olarak sorularımızı yanıtladı. Süleyman Canatan, milletvekili adayı olmasını, “Siyasete ilgimin olup olmamasından değil, gerek sosyal devlet açısından gerekse ekonomik açıdan bugüne kadar olan hükümetlerin yetersizliği, verilen sözlerin yerine getirilememesi siyasete girmeme neden olmuştur” şeklinde açıkladı.

“Hukukun üstünlüğü temelinde halk iradesine dayalı sistem hedefimiz”

Halkın Partisi olarak seçimden önce yapacağız dedikleri tüm değişiklikleri yerine getirmek için sonuna kadar mücadele vereceklerini belirten Süleyman Canatan, bunu başarabilecek kadroların da Halkın Partisi’nde mevcut olduğunu söyledi. Canatan mevcut sistemde hem yasalarda hem de yasaların uygulanması noktasında birçok eksikliğin olduğunu vurgulayarak: “Demokrasi, laiklik, sosyal devlet, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğü temelinde halk iradesini esas alan iyi yönetim ilkesine dayalı bir sistem kurmak siyasi görüşümün tanımıdır” şeklinde konuştu.

“En büyük sorun sosyal adaletin olmamasıdır”



KKTC’de birçok sorun olduğunu vurgulayan Süleyman Canatan, yine de en büyük sorunun sosyal adalet olduğunu belirtti. Canatan sosyal adaletin olmamasının toplumsal değil kişisel menfaatleri ön plana çıkardığını söyledi. Canatan sözlerine şöyle devam etti: “Eğitimde, sağlıkta, ekonomide birçok sorun var fakat en büyük sorunumuz sosyal adaletin olmamasıdır. Bu da toplumsal menfaatten uzaklaşıp, kişisel menfaate yönelmeyi sağlamıştır. Bu durum ülkemiz insanının kanayan ve kapatılamayan yarası haline gelmiştir. Ülkemizde bir sonraki seçimi düşünmeyerek sadece geleceğimize dönük yönetimler sergileyebilirsek ancak birçok alanda mevcut olan sorunların çözümüne ulaşabiliriz.”

“Hedefimiz siyasete güven veren yapıyı yeniden inşa etmek”

Ülkemizde siyasete olan güvenin erozyona uğradığı yönündeki görüşlerin doğru olduğunu söyleyen Canatan, bunun yıllardan beridir siyasiler tarafından verilen birçok sözlerin yapılmaması ile alakalı olduğunu belirtti. Canatan erozyonun bir diğer sebebinin ise adaletli yönetimle alakalı olduğunu söyleyerek “belli bir plana, önceden hazırlanmış bir programa dayalı adaletli bir yönetim sergilenmediğinden siyasete güven kalmamıştır. Bizim görevimiz plana dayalı, önceden programlanmış, hukukun üstünlüğü temelinde sisteme dayalı bir devlet yapısını oluşturup, siyasete güven veren bir yapıyı gelecek nesillere bırakabilmektir. Mevcut siyasilerin hükümete gelene kadar geçen süreçler içerisinde yapılacak icraatlarla alakalı verdikleri sözlerin çok azını yerine getirmeleri ve icraata dönüştürememeleri siyasete güvenin kalmamasının bir diğer nedenidir” şeklinde konuştu.

“Ülkenin bu siyasilerle kaybedecek zamanı kalmadı”

Uzun zamandan beridir halk tarafından Meclise sokulan partilerin tamamına yakınının ülkenin bugün içerisinde bulunduğu kötü duruma katkısının olduğunu anlatan Canatan, vatandaşların bunun bilincinde olduğunu ve 7 Ocak’ta gereğini yapacaklarına inandığını belirtti. Süleyman Canatan sözlerine şöyle devam etti “Meclisimiz tamamen yenilenmeli, halk odaklı, beklentileri yerine getirebilecek yeni bir siyaset anlayışının Mecliste olması kaçınılmazdır. Bu ülkenin bu siyasiler ile kaybedecek zamanı kalmamıştır.”

“Bu seçimlerden sonra kadınlar Mecliste hak ettikleri yeri alacak”

Günümüzde hala kadın erkek eşitliğinin konuşulmasının abesle iştigal olduğunu belirten Canatan “Kaldı ki bizim ülkemizde kadına verilen değer ortadadır. Bizim kadınlarımız her türlü mücadelede en ön saflarda mücadele etmiştir ve şu anda da her platformda çağdaş bir şekilde mücadelelerini sürdürmektedirler” şeklinde konuştu. Süleyman Canatan kadın hakları konusunda Halkın Partisi olarak son derece hassas olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “2018 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde kadın erkek eşitliğini konuşmamamız gerektiğine inanıyorum, kaldı ki ülkemizde kadın her zaman gerek aile içerisinde gerekse toplum içerisinde ön planda olmuştur. Kadının olduğu yerde sevgi, saygı ve adalet daha doğru çalışmıştır. Ülkemizde kadın erkek eşitliğininin olmadığı tek kurumun Meclis olduğunu düşünüyorum, umuyorum ki bu seçimden sonra Mecliste de kadınlar hak ettiği yeri ve sayıyı alacaktır. Halkın Partisi bu konuda çok hassastır, partimizdeki kadın arkadaşlarımla çalıştıkça bu hassasiyetin ne kadar yerinde olduğunu gördüm. İnanıyorum ki halkımız da görecektir.”

“İki toplum arasındaki güveni artıracak girişimlerle çözüme ulaşılabilinir”

Kıbrıs konusundaki müzakerelerle ilgili de görüşlerini aktaran Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili adayı Süleyman Canatan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı iki kurucu devletten oluşan bir çözümü destekleyen bir parti olarak, kendi devletimizi iyi yöneterek Kıbrıs Türk halkının adil, üretken bir siyasal ve ekonomik yaşam sürmesinin yolunu açmak önceliğimiz olmakla beraber gelinen bu noktada her iki taraf arasında ilişkileri artıracak argümanları geliştirerek, iki toplum arasındaki güveni artıracak girişimlerle ancak görüşmeleri bir sonuca götürebiliriz düşüncesindeyim.”

“Türkiye ile daha sağlıklı bir zeminde yürütülmeli”

Şu anda içerisinde bulunduğumuz şartlarda Dünya ile olan tek bağlantımızın Türkiye üzerinden olduğunu belirten Canatan, yine de Türkiye ile olan ilişkilerin daha sağlıklı bir zeminde yürütmenin çok daha büyük yararlar sağlayacağı kanısında. Canatan, Dünya ile bağını kopararak bir yaşam sürmenin mümkün olmadığı günümüzde, dünyaya açılan ve devlet ilişkilerinde tek muhattap müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için bir bakanlık çatısı altında devam ettirilmesi gerektiğine de inanıyor.

“Yasalar herkese eşit uygulanmalıdır”

Yasama faaliyetleri yapmalarından dolayı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının belli kriterlere kadar muhafaza edilmesi gerektiğini savunan Süleyman Canatan, yine de bu kriterlerin sonsuz olmaması gerektiğini belirtti. Canatan “Milletvekillerinin yasama faaliyetlerinde bulunduklarından üzerlerinde baskı yaratacak unsur olmaması gerektiği için dokunulmazlığın belli kriterlere kadar muhafaza edilmesi, bunun dışında milletvekilleri dahil yasaların herkese eşit uygulanması gerekmektedir” şeklinde görüşlerini aktardı.

“Bankacılık sektörü yasal düzenleme istiyor”

Ülkemizdeki ekonomik durumun çok da iç açıcı olmadığını ve bu sebeple de mahkemelerde görülen davaların çok büyük kısmının borç alacak davaları olduğuna değinen Süleyman Canatan, bu sorunu önleyici yasa ve düzenlemelerin acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyor. Canatan özellikle bankacılık sektöründe gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını vurgulayarak “ Gün geçtikçe artan borç alacak davalarının en aza indirgenebilmesi bireysel ve ticari kredilere ulaşımı kolaylaştırılması ve bunu yaparken de bireylerin ve şirketlerin borç batağına sürüklenmelerini önleyici kişi ve kurumların kredi performansını denetleyici birimlerin kurularak, bankacılık sektöründe gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile mümkün olacaktır” dedi.

“Uyuşturucu konusunda toplum bilinci en üst seviyeye çıkarılacak”

Son yıllarda hızla artan ve kullanım yaşı oldukça aşağılara inen sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili görüşlerini aktaran Canatan “Toplumun bilgilendirilip, bilinçlenmesini üst seviyelere çekmesini sağlayacak eğitimlerin verilmesi, ilk, orta ve üniversite öğrencilerine eğitim ve farkındalık çalışmaları sağlanmalıdır. Tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurarak kanayan bu yarayı sarmaya bir şekilde başlamalıyız. Öncelikle ilk iş olarak kara, hava, deniz, posta/kargo yolu ile sınırlardan ve gümrük kapılarından uyuşturucu maddelerinin ülkemize giriş çıkışını engellemeli, bunu yaparken, gümrük kapılarının modernizasyonu ile fiziki, teknik, insan kaynağı araç-gereç ve yönetim açısından güçlendirilmesi gerekmektedir. Bilişim ve teknolojiyi etkin kullanarak uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, sokak bazlı mücadele için polisin etkinliğinin artırılması, reçete ile uyuşturucu ilaçlara ulaşabilirliğin kontrol altına alınması sağlanmalıdır” dedi.

“e-devlete geçme çalışmaları önceliğimiz olacaktır”

KKTC’de öncelikli birçok sorunun olduğunu belirten Canatan, yine de hem daha şeffaf olabilmek adına hem de vatandaşın doğru bilgi alabilmesi adına ilk yapacağı çalışmanın e-devlete geçmek olduğunu söyledi. Canatan’ın açıklamaları şu şekilde oldu: “Halkın Partisi olarak, hükümete geldiğimizde eş zamanlı tüm bakanlıklarda çalışmaları başlatıp, gerekli düzenlemelerin alınacağını söylüyoruz. Bunu daha hızlı yapabilmenin yolu olarak, bilişim altyapısının tamamen sonuçlandırıp, etkin biçimde e-devlete geçilmesinin sağlanması için tüm düzenlemelerin yapılması önceliğim olacaktır.”