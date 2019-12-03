Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Candan AKPA Başkanı Pasquier ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi komite çalışmaları için Paris’te bulunan CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

03 Aralık 2019 Salı 16:55
Candan AKPA Başkanı Pasquier ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi komite çalışmaları için Paris’te bulunan CTP Milletvekili Armağan Candan, AKPA Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Candan, görüşmede, Pasquier’i, 25 Kasım’da Berlin’de Kıbrıs konusunda yapılan üçlü görüşme hakkında bilgilendirdi.

Candan, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamayı Pasquier ile paylaştı ve açıklamadaki önemli hususları dikkate getirdi.

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve  beşli görüşmeden sonra resmi müzakerelerin aşamalandırılmış ve sonuç odaklı olarak başlamasının beklendiğini vurgulayan Candan, bu sefer başlayacak olan federal çözüm sürecinin daha öncekilerden farklı olacağının Guterres tarafında da dile getirilmesinin öneminin altını çizdi.

Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımın ortaklığın yaşayabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Candan, Doğu Akdeniz’deki enerji potansiyelinin çözüm olmadan umut edilen şekilde değerlendirilmesinin kolay olmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin AKPA’daki temsiliyetinin ve görünürlüğünün çok önemli olduğunu kaydeden Candan, Pasquier’e Kıbrıs Türk toplumu ile yakın ilişkilerinden dolayı teşekkür etti.

Candan, AKPA Göç, Sosyal İşler, Eşitlik ve Kültür Komitelerinin çalışmalarına katılıyor.

(TAK)

Anahtar Kelimeler:
CandanHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen basın toplantısı düzenledi
El-Sen basın toplantısı düzenledi
‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’
‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’
DAÜ Robot Takımı “Robotex International” yarışmasında birinci oldu
DAÜ Robot Takımı “Robotex International” yarışmasında birinci oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim