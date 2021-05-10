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Candan Avunduk, hedeflerini açıkladı, ekibini tanıttı

Sanayi Odası Başkanı ve başkan adayı Candan Avunduk Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 22 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Genel Kurul öncesi yeni dönem ile ilgili hedeflerini anlattı. Avunduk ayrıca ekibinide basına tanıttı. 

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:33
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Candan Avunduk, hedeflerini açıkladı, ekibini tanıttı

Avunduk açıklamasında "yeni dönemde de hem mevcut projelerin geliştirilmesi, hem başlattığımız projelerin tamamlanması, hem de hazırladığımız yeni projeleri hayata geçirerek Kıbrıs Türk Sanayisine ve sanayicisine kazandırmak için yola devam diyoruz." dedi.

Avunduk'un hedefleri arasında şunlar bulunuyor:

1. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

2. Ürünlerimizin haksız rekabete üğramaması için rasyonel yöntemlerle,ülke gerçekleri ile örtüşen fon ,kota vb. gibi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaya devam etedeceğiz.

3. Sanayimize ve sanayicimize sağlanan destek, kredi ve hibelerin, ülkenin gerçekleri ile örtüşen, rasyonellikten kopuk olmayan, hayal gören bir anlayışla değil, ayakları yere basan bir anlayışla sağlanması adına, halihazırda yapmakta olduğumuz çalışmalara dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz...

4. Üretime yönelik ,ihracat odaklı ekonomik yapının oluşturulmasına katkı koymak için, özelde kıbrıs türk sanayicisine ve sanayisinin gelişmesine,genelde ise ülke ekonomimizin kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına yapmak için yola devam diyoruz.

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