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Candan: “Evde karantina işine güvenemiyorum”

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan yaptığı açıklamada evde katantina işine güvenemediğine dikkat çekti.

17 Mart 2020 Salı 11:24
1751 Okunma
Candan: “Evde karantina işine güvenemiyorum”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve yurtdışından gelen çocuğu ya da yakını ile aynı evde kalanların markete bile gitmemesi gerektiğini söyledi.

Evde karantina işine güvenemediğini de kaydeden Candan, “İnsanların koluna çip takılıp takipleri yapılabilir mi?” diye konuştu.

Candan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu, evde karantina işine güvenemiyorum. Yurtdışından özellikle İngiltere'den gelen çocuğu ya da yakını ile aynı evde kalanların da hiç dışarı çıkmaması gerek. Markete bile gitmesinler. Başka yakınlarına ihtiyaçlarını iletsinler, onlar alışverişlerini yapıp getirip kapılarının önüne bırakıp gitsin. Yurtdışından dönen çocukları için ayrı ev kiralayıp orada karantinada tutan aileler olduğunu da biliyoruz. Bu da olabilir. Diğer bildiğimiz ise karantinada olması gerekenlerin aranıp takiplerinin yapılmadığı. İnsanların koluna çip takılıp takipleri yapılabilir mi? İhbar hatlarının dahi aksadığı bir ortamda zor. Bütün bunlar olamıyorsa güneyin ve Türkiye'nin yaptığı gibi hemen özel karantina otelleri ayarlanması lazım. Hepimize ama en çok da bu durumda olanlara sabır ve dikkat dilerim..”

Anahtar Kelimeler:
Armağan CandanKoronavirüsKarantinaKKTC Koronavirüs
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Tebrik 2020-03-17 12:19:02

Ağzına sağlık... Biran önce karantina merkezleri ayrılmalı acil. Dedikleriniz
çok doğru.

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Çok Doğru 2020-03-17 12:20:51

Karantinadaki kişiler dışarı çıkmamlı...

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