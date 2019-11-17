Candan: "Lefkoşa Avrupa'nın tek bölünmüş başkenti "

CTP Milletvekili Armağan Candan, Berlin duvarının yıkılmasının 30. yıldönümü nedeniyle Berlin'de düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi toplantılarına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Candan, Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'ta 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi ile Hukuk ve İnsan Hakları Komiteleri'nin ortak toplantısında Cumhuriyet Meclisi'ni temsil etti.

Candan, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Parlamentosu yetkililerinin de katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı.

Candan konuşmasında Berlin duvarının yıkılması ve Almanya'nın birleşmesinin 30. yılının kutlandığı günlerde Berlin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu tarihi olayın Berlin şehri, Almanya ve Avrupa için büyük bir değişim anlamına geldiğini ve yeni bir çağ açtığını ifade etti.

LEFKOŞA, AVRUPA'NIN TEK BÖLÜNMÜŞ BAŞKENTİ

Candan, aynı şeyin Kıbrıs adası için söylenemeyeceğini belirterek, Lefkoşa'nın Avrupa'nın tek bölünmüş başkenti olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Candan, 2004 yılında adanın ve Lefkoşa'nın birleştirilmesi için tarihi bir fırsat kaçırıldığını 47 Avrupa ülkesinden gelen milletvekillerinin dikkatine getirdi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan ve AKPA'nın da yer aldığı Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Annan Planı'nın düzenlenen referandumda Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edildiğini, Kıbrıslı Rumlar tarafından ise reddedildiğini katılımcılara hatırlatan Candan, plan kabul edilseydi Kıbrıs'ın da 15 yıldır Almanya gibi birleşmiş bir ülke olacağını vurguladı.

Kıbrıs'ın halen bölünmüş bir ada ve bir Avrupa sorunu olarak durmaya devam ettiğini belirten Candan, Kıbrıslı Türklerin adadaki mevcut statükoyu ve izolasyonu kabullenmeyeceğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in iki lideri 25 Kasım'da Berlin'de üçlü bir toplantıya çağırdığını anımsatan Candan, AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya'nın başkenti Berlin'in bu görüşmeye evsahipliği yapacak olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Candan, uluslararası toplumun sürece daha fazla ilgi göstermesinin belirleyici olacağını, müzakerelerin sonuç odaklı bir anlayış ile başlayabilmesi ve 5'li toplantının önünün açılması için bütün taraflara çağrı yaptı.

Candan, Kıbrıs sorununun çözülmesinin Doğu Akdeniz'de doğal gaz başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılmasının önünü açacağını, bölgeye istikrar, refah ve barışın hakim olmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.