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Candan: Memleket bitti...İnsanlar battı!

CTP Milletvekili Armağan Candan, üst üste yapılan zamlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

11 Mart 2022 Cuma 11:19
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Candan: Memleket bitti...İnsanlar battı!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili Armağan Candan, üst üste yapılan zamlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Candan "Bu sıkışmışlık içinde halkımızın yeni nefes borularına ihtiyacı var...Karşılıklı yarar gözetilerek bu konular ele alınabilir...Alınmalı...Yeter ki halkınızı düşünün...Dert edin...Çıkış yolu arayın" ifadelerini kullandı.

Candan'ın açıklaması şöyle:

Memleket bitti...İnsanlar battı...Her geçen gün yeni gençlerimiz arkasına bakmadan kaçıyor...Ki daha dibi görmedik...Birileri hala daha ne Maraş'ı, ne Ercan'ı, ne de Mağusa Limanı'nı konuşurum diyor...Doğrudan reddediyor...Açılımdan korkmayın...Bu sıkışmışlık içinde halkımızın yeni nefes borularına ihtiyacı var...Karşılıklı yarar gözetilerek bu konular ele alınabilir...Alınmalı...Yeter ki halkınızı düşünün...Dert edin...Çıkış yolu arayın... Kıbrıs Türk halkı bunları daha önce yaptı, yine yapabiliriz...

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