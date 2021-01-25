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CANDAN: “TEK BİR AĞIZDAN TOPLUMA BİLGİ VERİLMELİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:32
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CANDAN: “TEK BİR AĞIZDAN TOPLUMA BİLGİ VERİLMELİ”

ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Yasası konusunda değerlendirmelerde bulunan Candan, “Biz yasayı yaparken, tüm tarafları çağırarak ve onların da görüşlerini alarak çalışıyoruz” dedi.

Pandemi sürecini de değerlendiren Candan, “Pandemi sürecinde, her halükarda dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Üst Kurulu bu konularda, birtakım kararlar aldı. Tedbirler alındı. Toplumla iletişim kurmaktaki sorun devam ediyor. Hükümetin, Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık üst Kurulu’nun tek bir ağızdan, topluma bilgi verilmeli. Kapanacaksak, ‘neden kapanıyoruz?’ insanlara anlatılmalı. İletişim ve gerekli bilgilendirme yapılmalı. Tüm bunlar yapılmadığı için, insanlarda sıkıntı ve kaos yaratıyor. Pandeminin başından beri bu sıkıntı, ne yazık ki aşılamadı” dedi.

Yurttaşlık Yasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Candan, “Vatandaşlık konusunun suiistimal edildiği çok dönemleri yaşadık. Ülkeye gelmeden vatandaş yapılanlar oldu. Burada doğup, büyüyüp yirmi yaşına gelip de vatandaş olamayan yurttaşlar da oldu. Bizim dönemde bu yasanın taslakları hazırlanmıştı ancak Meclis’e gönderilememişti” dedi.

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Armağan Candan
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