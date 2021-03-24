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Candan:UBP ve YDP’nin içinden gelen açıklamalar istikrarsızlığı besliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan BRT’de 14.Saat programına konuk oldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:20
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Candan:UBP ve YDP’nin içinden gelen açıklamalar istikrarsızlığı besliyor

İşte Meclis Başkan Yardımcısı Candan’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Bir azınlık hükümetinin olduğu sürekli seçim tartışmasının hergün neredeyse yaşandığı, çeşitli tarihlerin verildiği. Bir azınlık hükümeti kurulurken programında bir seçim tarihinin orada işaret edildiği Ekim 2021 diye. Ama sonrasında önümüzdeki yıla dönük olarak da bunun kalabileceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Sayın Başbakan geçtiğimiz gün Meclis’te bir açıklamada bulundu. Hani bu hafta itibarı ile Meclis’teki partilerle de bir istişare süreci geçirileceğini ve Nisan ayı bitmeden yani önümüzdeki ay bitmeden seçim tarihinin belirleneceğine ilişkin.Çünkü bunun için Meclis’te çoğunluk gerekiyor. Bunu da muhalefetle istişare ederek bu yöndeki kararı ileriye götürebileceğini sayın başbakan söylüyor.Ama UBP içinde görebildiğim kadar ile çeşitli tartışmalar var. Bunlar daha çok kurultay ile alakalı. Ve kurultay tarihine göre genel seçimin de tarihinin belirlenebileceğini anlıyoruz. O noktada siyasi partilere nasıl önerilerle veya öneri ile  gidecek sayın başbakan bunu bir görmek  gerekecek”.

“Sayın Başbakan Meclis kürsüsünden hükümet programında yer alan Ekim ayındaki seçim tarihinden de önce seçime gidelim şeklinde açıklaması olmuştu.Biz de CTP olarak o zaman Nisan ayında seçime gidelim demiştik.Ama bunun da mümkün olmadığını hep birlikte görüldü. Pandemi koşulları özellikle Şubat, Mart aylarında çok ciddi noktalara ulaşması maalesef ikinci noktada kapanmayı da yaşadık. Herkesi çok ciddi olumsuz etkiledi. Haziran ayına kadar pandemi koşulları da elverir ise seçimin yapılmasını düşünüyoruz yani istiyoruz…. Pazartesi günü Meclis’in toplanamadığı bir gün yaşadık. YDP’de çeşitli kurultay tartışmaları var.Ve UBP’de de çeşitli tartışmalar var.Bunun da hükümetin çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği apaçık ortada. Yani dışardan yapılan açıklamaların ötesinde o iki partinin özellikle içinden gelen açıklamalar bu istikrarsızlığı besliyor. Ve insanlarda biran önce seçim olsun noktasına geliyor. Bu hükümet istikrarlı yürüyemeyecekse, sürekli atışmalar olacaksa ve nisap sorunu yaşanıp, yaşanmayacağı tartışılacaksa daha iyi biran önce bir seçime gidelim ve  taşlar yeniden yerine otursun. Ondan sonra da istikrarlı bir hükümet kurulsun”. 

Anahtar Kelimeler:
Armağan CandanUBPYDP
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