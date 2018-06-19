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Caner Gönyeli 2018 Arama-Kurtarma Tatbikatı başladı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama-Kurtarma Tatbikatı bugün başladı.

19 Haziran 2018 Salı 10:42
Caner Gönyeli 2018 Arama-Kurtarma Tatbikatı başladı

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu - Rahme Çiftçioğlu

Tatbikatla ilgili basın brifingi bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Boğaz karargâhında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından verildi.

Açılış konuşmasını Deniz Binbaşı Hasan Doğan yaptı.

Brifinge GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Yusuf Erge, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğamiral Önder Gürbüz de katıldı.

Basın brifinginde Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli ile kızları Nil ve Nihal Gönyeli de hazır bulundu.

Her yıl oğlunun adını taşıyan tatbikatın basın brifingine ve tatbikatlara katılan Caner Gönyeli’nin annesi Kezban Gönyeli, geçtiğimiz aylarda 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Brifingi Türkiye ve KKTC’den basın mensupları izledi.

ŞEHİT TEĞMENİN EŞİNE ANI OBJELERİ

Brifing öncesi Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu ve eşi Nükhet Gönyeli’ye anı objeleri takdim edildi.

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TATBİKAT SENARYOSU…

Tuğgeneral Algan konuşmasına, Kezban Gönyeli’yi rahmetle anarak başladı. Arama kurtarma tatbikatları hakkında bilgiler veren Algan, 2003’ten bu yana KKTC’de arama kurtarma birliklerinin 84 arama kurtarma faaliyeti yaptığını kaydetti.

Bu yılki tatbikatın fiili bölümünün bugün ve yarın icra edileceğini belirten Algan, tatbikatın kara safhasının bugün 101 Evler bölgesinde, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Tatbikatın ilk safhasını oluşturan kara safhasında 101 Evler bölgesinde İzmir- Ercan yolcu uçağının tehlike sinyali vermesi üzerine arama ve kurtarma operasyonu yapılacak. Tatbikatın yarınki deniz aşamasındaysa, Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile yasa dışı göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanacak olaylar canlandırılacak.

Denizde gerçekleştirilecek diğer senaryo kapsamında Gazimağusa açıklarında İzmir’den Kalecik’e gelen bir akaryakıt tankerine kuru yük gemisinin çarpması sonucu, akaryakıt tankeri tarafından yardım çağırısı yapılması senaryosu ele alınacak.

Tatbikata TC ve KKTC’den kurum ve kuruluşların katılacağını dile getiren Algan, “Arama-kurtarma harekâtı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır” dedi.

Algan, KKTC’nin anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde, her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazır olduğunu vurguladı.

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