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Caner Gönyeli Tatbikatı'nın Kara Safhası icra edildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası bu sabah 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde icra edildi.

19 Haziran 2018 Salı 13:11
Caner Gönyeli Tatbikatı'nın Kara Safhası icra edildi

Tatbikata, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Birlik Komutanlığı, Özel Görev Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye ve Polis unsurları, Sağlık Bakanlığı, Orman Dairesi, Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir uçak ve helikopter katıldı.

Tatbikatta, İzmir-Ercan seferini yapan bir uçağın 101 Evler bölgesine zorunu iniş yapmasını konu alan tatbikatta, arama kurtarma unsurlarının koordinesi, bölgeye sevki, arama kurtarma faaliyetleri ve yaralıların hastanelere sevki icra edildi. 

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Fedai Ünsal, Tuğgeneral Yusuf Erge, Tuğamiral Önder Gürbüz ve Tuğamiral Bülent Olcay izledi. Tatbikatı, Filistin, Kosova, Pakistan ve Burikano Faso’dan gözlemciler takip etti.

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı esnasında hayatını kaybeden Teğmen Caner Gönyeli anısına düzenlenen tatbikatın deniz safhası ise yarın icra edilecek. 

ALGAN

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı Tuğgeneral Tevfik Algan, tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin profesyonelce yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın bir koordinasyon, işbirliği ve 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini kaydetti.

Tatbikatın maksadının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek, bu alanda Türkiye ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu ifade eden Algan, “Arama kurtarma harekatı doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır” dedi.

Algan, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği, gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslar arası sularda her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır” şeklinde devam etti.

Tatbikatın ardından Beyaz Ev’de konuklar için düzenlenen resepsiyona geçildi. 

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