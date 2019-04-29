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Caner Şener, cezaevine gönderildi!

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:21
Caner Şener, cezaevine gönderildi!
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Girne’de telefonda tacizlik, kanunsuz bıçak taşıma ve mahkeme emrine riayet etmeme suçlarından tutuklanan Caner Şener, dün teminat talebi Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru, Zanlı Caner Şener’in 4 Mart tarihinde meydana gelen telefonda taciz, 12 Nisan’da kanunsuz bıçak taşıma ve mahkeme emrine riayet etmeme suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 4 Mart tarihinde kendisi ile görüşmek istemediği gerekçesi ile Özkan Özkaral’ı defalarca aradığını ve tehdit ile hakaret içerikli mesajlar yazdığını belirtti.

Polis,  zanlının 12 Nisan tarihinde ise Özkaral’ın çalıştığı makinist dükkâna gittiğini, ceketinin koluna sakladığı ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Özkaral’ın üzerine yürüdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının 6 Mart tarihinde işlediği amme fesatçılık suçunu da hatırlattı.

Polis, 6 Mart’ta şubeye gelen zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi D.Ş’nin 11 bin TL nakit parasını çaldığına dair ifade verip, şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, tanık ifadelerine başvurduklarını ve para ile ilgili araştırmalar yaptıklarını kaydetti.

Polis, soruşturma sonucu zanlının yalan ifade verdiğini, bir buçuk yıldır görüşmediği eşinin yerini öğrenmek için böyle bir yola başvurduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Zanlının “amme fesatçılığı” suçundan teminatla serbest kaldığını belirten polis, zanlının 25 Mart tarihinden beridir teminat şartı olan ıspat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

Zanlının Girne’de tespit edildiğini, ülkeye şubat ayında giriş yaptığını ve hakkında 3 dosya tazmin edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 15 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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