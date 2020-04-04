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“Canı istediği anda kararname çıkarıyor, kararlar alıyor”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Bakanlar Kurulu'na eleştirilerde bulundu

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:34
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“Canı istediği anda kararname çıkarıyor, kararlar alıyor”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. KKTC, kriz döneminde bu iki sistemden Komünist olanına benzemeye başladı. Bakanlar Kurulumuz polit büro gibi kafasına göre takılıyor. Canı istediği anda kararname çıkarıyor, kararlar alıyor. Sonra o kararları değiştiriyor. Anayasa, Yasalar, Meclis, Muhalefet hepsi tatilde” diyen Arıklı, Bakanlar Kurulu’nu eleştirdi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

“Biz bu paylaşımı yaptığımız sırada Hükümet yeni bir kararname çıkararak “Sokağa Çıkma Yasağı” konusunda düzenleme yaptı. Oysa, Anayasaya göre Hükümet ancak ekonomik konularda düzenleme yapmak için kararname çıkarabilir. OHAL ilan etmeden Hükümetin böyle bir kararname çıkarma yetkisi yok.

Muhalefetin tüm baskısına rağmen OHAL ilan etmeyeceksiniz. Ama OHAL ilan etmeden OHAL dönemindeki tüm düzenlemeleri yapacaksınız.

Dedim ya bizim Bakanlar Kurulu, Demirperde ülkelerindeki Polit Büroya benziyor. Anayasa da onlar, yasa da onlar. Meclis de onlar. Eminim şimdi Hükümette bazı bakanlar; “Ne güzelmiş ya. Keşke hep kriz döneminde yaşasak” diyorlardır.”

Arıklı’nın açıklamasında bahsettiği dün yayınladığı paylaşımı şöyle;

“İki tür yönetim vardı geçmişte; Diktatörlükler ve demokrasiler.
Faşizm ve Komünizm, tipik diktatörlük rejimleriydi. Aralarındaki fark; Faşizmde tek adam, Komünizmde Partinin Polit Bürosu ülkeye egemendi. Anayasalar lafta vardı. Kanun polit büronun kararları demekti.
KKTC, kriz döneminde bu iki sistemden Komünist olanına benzemeye başladı. Bakanlar Kurulumuz polit büro gibi kafasına göre takılıyor. Canı istediği anda kararname çıkarıyor, kararlar alıyor.Sonra o kararları değiştiriyor. Anayasa, Yasalar, Meclis, Muhalefet hepsi tatilde…
OHAL ilan edilmedi. Ama ülke olağanüstü hal şartları ile idare ediliyor.
Nezaketen artık muhalefet partilerine bilgi dahi verilmiyor.
İlginç bir süreç yaşıyoruz vesselam…”

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiErhan ArıklıBakanlar Kurulu
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Kirve 2020-04-04 14:52:39

Erhan Arıklı ömerak ettim siz ne yaparsınız kıbrısta göreviniz ne anlamadım

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