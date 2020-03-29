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"Canı sıkılıp kendini dışarı atanlar lütfen yapmayın”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı.

29 Mart 2020 Pazar 15:53
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"Canı sıkılıp kendini dışarı atanlar lütfen yapmayın”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı.

Başkan Orçan, Korona virüs ile mücadelede evde kalınması çağrısı yaparak, “dışarıda işi olmadığı halde keyfe keder gezenler!, canı sıkılıp kendini dışarı atanlar, lütfen yapmayın dışarı çıkmayın” dedi.

İşte o paylaşımı;

Değerli Büyüklerim!
Değerli dostlarım,
Değerli arkadaşlar,
Sözüm size..sizlere.!
Ve, dışarıda işi olmadığı halde keyfe keder gezenler!, canı sıkılıp kendini dışarı atanlar…

Lütfen yapmayın.!
– Dışarda gezdiğiniz sürece, süreci uzatıyorsunuz.
– Dışarda gezdiğiniz sürece kapalı olan işletmelerin açılacağı günü öteliyorsunuz.
-Dışarda gezdiğiniz sürece işinden olan kişilerin işe başlamalarını engelliyorsunuz.
– Dışarıda gezdiğiniz sürece evdeki çoluğunuzu,çocuğunuzu, temas kursuğunuz arkadaşlarınızı riske atıyorsunuz.
– işi olmadığı halde dışarda gezenler. Biraz sorumlu davranarak sürecin bitmesine katkı sağlayın..
Lütfen dışarı çıkmayın…

Anahtar Kelimeler:
Tatlısu BelediyesiHayri OrçanKoronavirüsCoronavirüs
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