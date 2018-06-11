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“Canım Babam” kampanyası 5 adet akıllı telefon kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Babalar Günü’ne özel kampanya. Sarı sandık kampanyası Babalar Günü’nde de kazandırmaya devam ediyor. sarısandık.com web sitesi veya Facebook sayfasındaki uygulama üzerinden babasıyla fotoğrafını ve mesajını paylaşan kişiler, 5 adet Samsung Galaxy J7 Core akıllı telefon kazanma şansı yakalayacak.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:50
“Canım Babam” kampanyası 5 adet akıllı telefon kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sarı Sandık kampanyası ile Babalar Günü’nde de kazandırmaya devam ediyor. Turkcell, Babalar Günü’ne yönelik hazırladığı özel kampanya ile 5 şanslı kişiye Samsung Galaxy J7 Core akıllı telefon hediye edecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, sarısandık.com web sitesi veya Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfası üzerinde bulunan uygulama ile babasıyla fotoğrafını ve mesajını paylaşan çiftler, çekilişe katılma şansı yakalayacak.

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Kampanyaya katılmak isteyenler Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasını beğenerek, buradaki ya da sarısandık.com sayfası içerisindeki formu dolduracak. Bu formu dolduranların daha sonra mesajı ile fotoğrafını kişisel profilinde ‘herkese açık’ formatında #canımbabam etiketi ile paylaşması gerekiyor.

Paylaşılan mesaj ve fotoğraflar ayrıca Lefkoşa’daki Başbakanlık Kavşağı ya da Sabri Orient Işıkları olarak bilinen “Güzel Kıbrıs Sokağı” ve Facebook sayfasında da yayınlanacak.
Katılım için son gün “Babalar Günü” 

8 Haziran tarihinde başlayan kampanya 17 Haziran tarihine kadar devam edecek. Kazanan şanslılar noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belirlenecek. Çekiliş, Babalar Günü’nden sonraki hafta içerisinde gerçekleşecek ve kazanan Facebook’tan duyurulacak. Kazanan şanslı 5 kişi Samsung Galaxy J7 Core akıllı telefonun sahibi olacak.

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Son Güncelleme: 11.06.2018 09:56
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