Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Canın sağ olsun Erol amca

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 78 yaşındaki araç sürücüsü Lefkoşadaki ‘Cuma İnşaat Şirketinin binasına girdi, çok şükür korkulan olmadı.

10 Aralık 2017 Pazar 12:07
Canın sağ olsun Erol amca
banner10

Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de dün akşam saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden 78 yaşındaki Erol Maypa, park halindeki iki aracın çarptı. Maypa’nın aracı daha sonra civardaki bir işyerinin vitrin camını kırıp içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda 12 bin TL maddi hasar oluştu. Vitrin camı kırılan işyerinde oluşan hasarın ise henüz tespit edilemediği belirtildi. İlginç kazayı görenler ise olaydan yara almadan kurtulan sürücüyü görenler ise, “Canın sağ olsun, cana zarar geleceğine mala gelsin” diyerek teselli etti.

Önce araçlara çarptı, sonra işyerine daldı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Hamitköy’de Haşim Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HD 642 plakalı araçla seyreden Erol Maypa, direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve park halinde bulunan JD 584 plakalı araca çarptı. Sürüklenen JD 584 plakalı araç park halinde bulunan MY 874 plakalı araca arkadan çarptı. Kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden Maypa yönetimindeki araç, Cuma Yapı ve İnşaat Ltd. isimli işyerinin vitrin camına çarpıp kırdıktan sonra içeri girdi. İşyerinin kapalı olması birilerinin yaralanmasını önledi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada; HD 642 plakalı araçta 7 bin TL, JD 584 plakalı araçta 4 bin TL, MY 874 plakalı araçta bin TL maddi hasar oluştu. İşyerinin maddi hasarı henüz tespit edilmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor...
Acil kan aranıyor...
Seçimin en zenginleri
Seçimin en zenginleri
Lokmacıya turist yağdı
Lokmacıya turist yağdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim