Canın sağ olsun Erol amca

Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de dün akşam saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden 78 yaşındaki Erol Maypa, park halindeki iki aracın çarptı. Maypa’nın aracı daha sonra civardaki bir işyerinin vitrin camını kırıp içeri girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda 12 bin TL maddi hasar oluştu. Vitrin camı kırılan işyerinde oluşan hasarın ise henüz tespit edilemediği belirtildi. İlginç kazayı görenler ise olaydan yara almadan kurtulan sürücüyü görenler ise, “Canın sağ olsun, cana zarar geleceğine mala gelsin” diyerek teselli etti.

Önce araçlara çarptı, sonra işyerine daldı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Hamitköy’de Haşim Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HD 642 plakalı araçla seyreden Erol Maypa, direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve park halinde bulunan JD 584 plakalı araca çarptı. Sürüklenen JD 584 plakalı araç park halinde bulunan MY 874 plakalı araca arkadan çarptı. Kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden Maypa yönetimindeki araç, Cuma Yapı ve İnşaat Ltd. isimli işyerinin vitrin camına çarpıp kırdıktan sonra içeri girdi. İşyerinin kapalı olması birilerinin yaralanmasını önledi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada; HD 642 plakalı araçta 7 bin TL, JD 584 plakalı araçta 4 bin TL, MY 874 plakalı araçta bin TL maddi hasar oluştu. İşyerinin maddi hasarı henüz tespit edilmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.