Cankat, denetimli serbestlik yasasından yararlanacak

(Kamalı Haber) - Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tasarrufu ve kokain kalıntısı tasarrufu suçlarından yargılanan Teoman Cankat, hakkındaki karar bugün açıklandı.

Başkan Nuvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’ndan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın sadece içici olduğuna kanaat getirdiklerini belirterek, denetimli serbestlik yasasından yararlanma fırsatı verdi. Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Kır, sanığın evinde yapılan aramada piyango bileti ve paraların üzerinde kokain kalıntısı tesit edildiğini, ayrıca 27 gram uyuşturucu ile boş bira şişesi içerisinde 22 adet sigara izmariti ele geçirildiğini belirtti. Kır, sanığın ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını, ticari amaç gütmediğini, sadece kendi kullanımı için tasarruf ettiğini söylediğini aktardı. Kır, mahkemeye sunulan olgulara bakıldığında sanığın ticari amaç güttüğüne, başka bir şahsa uyuşturucu verdiğine dair olgu ve iddia olmadığını, kanıtları değerlendirdiklerini ve sanığın içici olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı. Kır, sanığın içici olduğuna dair mahkemeye doktor raporu sunulduğunu da belirtti. Denetimli serbestlik yasasında hintkeneviri için azami miktarın 12 gram olduğunu ancak mahkemenin sanığın içici olduğuna kanaat getirmesi durumunda miktar aşımında da bu hakkı tanıyabileceğini söyledi. Kır, sanığın talebi üzerine denetimli serbestlik hakkında yararlanmasına emir verdiklerini, 1 yıl süre ile denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdiklerini açıkladı. Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi de sanığa,” Bu fırsatı iyi değerlendir” tavsiyesinde bulundu.