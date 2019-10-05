Cankat’ın çocuklarla yaptığı seramikler sergilendi

Ubuntu – Karpaz projesi çerçevesinde seramik sanatçısı Leman Cankat’ın Karpaz’daki çocuklar ile birlikte yaptığı seramikler, Lefkoşa Arabahmet bölgesinde yer alan İyilik Evi’nde sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Sanatçı Leman Cankat, Karpaz’a yaptığı ziyaretlerde bölge çocuklarının böylesi etkinliklere hasret olduğunu gözlemlediğini, bu yüzden Ubuntu-Karpazprojesini hayata geçirdiklerini anlattı.

İyilik yapmanın önemine işaret eden Cankat, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’inkatkıları bu fırsatı bulduklarını ifade etti.

Cankat “Eğer bu dünyada güzel şeylerin olmasını istiyorsak, değişmek istiyorsak çocuklara dokunmalıyız, onları dinlemeliyiz” diye konuştu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise Cankat’ın hiçbir karşılık beklemeden projeyi tamamladığını kaydederek, teşekkür etti.

“Bizi kurtaracak olan iyiliktir” diyen Benter, çocuklara küçük yaşta karşılık beklemeden iyilik yapmanın öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Hazırladıkları her projede iyilik gönüllülerin kendilerine destek olduğunu anlatan Benter, “biz herkesi iyilik yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlikte, projeye katkılarından dolayı Teoman ve Özgül Cankat çiftine,Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e, İyilik evi adına sorumlu Faik Uzuner’e ve Elausa Tatil Köyüsahipleri Mustafa ve Ayşe Akbulut çiftineteşekkür plaketleri verildi.

BRT/