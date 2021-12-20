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Canlı hayvan fiyatlarına %30 zam

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan fiyatları ile ilgili yeni taban fiyatları açıkladı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:20
82 Okunma
Canlı hayvan fiyatlarına %30 zam
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan fiyatları ile ilgili yeni taban fiyatları açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, yeni düzenlemeye göre kasapların üreticiden aldığı canlı hayvan fiyatlarına yüzde 30 oranında artış yaptıklarını söyledi, bu durumun et fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti.

Naimoğulları, “1 yıldır fiyatlarla ilgili düzenlemeye gitmemiştik. Daha fazla maliyetin altında üretim yapamayız” dedi.

ESKİ FİYATLAR:                                          YENİ FİYATLAR:

Kuzu: 40 TL/kg                                           47 TL/kg

Oğlak: 35 TL/kg                                          44 TL/ kg 

Besli (koyun ve keçi): 25 TL/kg                30 TL/kg           

İnek: 18 TL/kg                                             25 TL/kg

Düve: 23 TL /kg                                           30 TL/ kg

Tosun: 27 TL /kg                                         35 TL/kg

Kaynak:Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/canli-hayvan-fiyatlarina-30-zam-147751h.htm

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