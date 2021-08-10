Canlı Yayında Sinirler Gerildi

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, canlı yayında sinirlendi.

Ada TV’de yayınlanan Haluk Doğandor’un programına konuk olan Büyükyılmaz, sorulan sorular üzerine Haluk Doğandor’a sert tepki gösterdi.

Sorulan zam sorusu üzerine sinirlenen Büyükyılmaz , “Beni geriyorsunuz, isteyerek yapıyorsunuz bende sinirlenmeye başlıyorum. Bende sizi germeye başlayacağım. O vakit çok tatsız şeyler olacak” dedi.

Teknecik’te bacadan çıkan siyah dumanla ilgili ise Haluk Doğandor’a algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Büyükyılmaz, “İlk defa mı siyah duman gördün?” diyerek tepki gösterdi. Büyükyılmaz Doğandor’a, “Kendine prim sağlayacak kelimeler kullanıyorsun” dedi.

Program sonunda ise Haluk Doğandor kapanış konuşması yaparken Büyükyılmaz, mikrofonu çıkarıp program bitmeden stüdyodan ayrılmak istedi...