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Canpolat, 2 gün tutuklu kalacak

30 Ocak 2020 Perşembe 00:16
Canpolat, 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de bir kadını erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik eden Erdal Canpolat tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, önceki gece polise yapılan bir ihbar üzerine zanlının fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla para kazanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Kardeşler, zanlının Ocak ayı içerisinde Girne’de bir kadına fuhuş yaptırdığını ifade etti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti.

 Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka kadınlara da fuhuş yaptırıp yaptırmadığının araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
FuhuşMahkemeErdal CanpolatHaberGündemKıbrıs
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