Cansec: Gezdirdim Seni Bugün Çok Hade ,Şikâyet Edemen

Boş tüpü, aracının arka koltuğuna emniyet kemeriyle bağlayarak tüp arayan Canseç, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
GEZDIRDIM SENI BUGUN COK HADE ,SIKAYET EDEMEN
BOS GITTIK BOS GELDIK .
#MERAK ETME ,YARIN SENI GUNEYE GETIRECEM
Restorancı Erol Cansec, ülkede yaşanan tüp krizine sosyal medyadan tepki gösterdi.
Boş tüpü, aracının arka koltuğuna emniyet kemeriyle bağlayarak tüp arayan Canseç, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
GEZDIRDIM SENI BUGUN COK HADE ,SIKAYET EDEMEN
BOS GITTIK BOS GELDIK .
#MERAK ETME ,YARIN SENI GUNEYE GETIRECEM