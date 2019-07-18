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Cansev Yıldırım ve Ogün Köksal Taçlandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:16
Cansev Yıldırım ve Ogün Köksal Taçlandı

Alaniçi  8. Hasat Festivali  2019  etkinlikleri birbirinden  ses getiren geceler  sonunda finalde Geleneksel  Hasat Kral ve Hasat Kraliçesi Yarışması ile  6. kez taçlandı..Festivalin Kapanış Gala Gecesi olarak yaşanan  akşamda bu yıl 30  aday  kıyasıya bir yarış ile Hasat Kral ve Kraliçesi  olmak üzere podyuma  çıktı..

2014   yılı ile Bülent Günkut  Organizasyonunda  yaşatılmaya  başlanan Hasat Güzellik Yarışması, Alaniçi  Türk Kadınlar Birliği  ve Alaniçi  Festival Komiteleri tarafından , Muhtarlık işbirliği ile 6 yıldır  muhteşem  gösterilerle  yaşanmakta.

Finalin    adı HASAT KRALİÇESİ  CANSEV  YILDIRIM  ve HASAT KRAL   OGÜN   KÖKSAL....

Hasat  temalı   sahnede  önce  spor,ardından  abiye-takım kıyafetleri ile  yer alan 30 yarışmacı  genç  16- 23 yaşlarının  heyecanı içinde unutulmaz    anılar  adına podyumda idi...Modern Dans gösterisi  ile   Sergen  Özbay  ve  Şarkıları  ile Öztürk Öz  gecenin   ışıltıları idiler...

Seçici  Kurul  Üyeleri   :  Mustafa Zurnacılar,Hüseyin  Çavuş,Zehra Günkut,Ayhan Gazioğlu,Mehmet Tel,Kadir Akar,Ahmet Özyaşar,Ceyda Tatlı,Gülsena Güler,Hüseyin Soybir,Fatma Mullacuma Yıldız'dan oluştu.

Bülent Günkut'un  Koreografi  ve Sunumunda  6. kez yaşatılan Hasat Güzellik Yarışmasında yapılan değerlendirme   sonunda  2019  dereceleri  aynen şöyle   oluştu....

HASAT KRALİÇESİ  2019     CANSEV  YILDIRIM        (18 Yaş)

          2. Kraliçe                     BETÜL  KANLI                 (17 Yaş)

          3.  Kraliçe                     ZEHRA GÜÇLÜGENÇ     ( 18  Yaş)

HASAT  KRAL  2019       OGÜN KÖKSAL               ( 16 Yaş)

        2. Kral                      TANSEL  KINCAK             (19  Yaş)

        3.  Kral                      COŞKUN  KIRALOĞLU   ( 18  Yaş )

2019  Hasat  Yarışması   gençlerinin   DOSTLUK   KRAL ve KRALİÇESİ   olarak ;   

HASAT DOSTLUK GÜZELİ   TUĞÇE BOLATTAN  ( 19 Yaş)   

HASAT DOSTLUK KRAL   İBRAHİM  TÜMAY   ( 17 Yaş)   oldular...

Hasat Yarışmasında   İlk  3 dereceye girenlere  2000 - 1000 - 500  Tl. nakit  ödüller,plaketler  takdim edildi.....

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Anahtar Kelimeler:
Cansev YıldırımOgün Köksal
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