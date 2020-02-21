Çantada keklik değiliz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, HABERCİ-Kanal T ortak yapımında, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İşta Arıklı'nın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE’YE MESAFE

“Türkiye ile biraz mesafe koydum. Bizim partinin tabanı itiraf etmem gerekirse 1975 göçmeni vatandaşlardan oluşuyor. Bunların arasında Türkiye’den tüm siyasi partilerin temsilcileri var. Dolayısıyla herhangi bir siyasi partiye daha fazla yaklaşmamız söz konusu olamaz” diyen Arıklı Türkiye’deki tüm siyasi partilere eşit mesafede bir tavır sergileyerek parti içindeki birlik ve beraberliği sağlamak istediğini kaydetti. Arıklı, KKTC’de hangi parti seçilirse seçilsin Türkiye ile diyalogu sürdürmek zorunda olduğunu da vurguladı.

“OYUBOZAN; ÖZERSAY”

Arıklı, YDP’nin kimsenin çantada keklik gördüğü bir parti olmadığını da söyleyerek çatı aday konusunda oyunbozanın Kudret Özersay olduğunu kaydetti. Çatı aday konusunda UBP ile görüşmeler devam ederken adaylığını ilan edenin Özersay olduğunu, Akıncı’nın karşısında her kim olursa olsun onu destekleyeceklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın linç kültürüne sahip kişilerin desteğine ihtiyacı olmadığını ifade ederken kendisini ve partisini hedef aldığını söyleyen Arıklı, “Akıncı’nın karşısında Arif Salih Kırdağ kalsa dahi onu destekleriz” diye konuştu.



“ŞU ANDA YÜZDE 15’TEYİZ"

Arıklı, “Henüz sahaya inmedik. Sahaya indiğimizde göstereceğimiz performans bizi ikinci tura taşıyacak bir durum ortaya çıkarabilir. Hedefimiz elbette ikinci tura kalmaktır. İkinci tura kalmazsam benim için dünyanın sonu değildir. Bizim için önemli olan Hükümette olmaktır. Buna ulaşabilmek için de ilk genel seçimlerde ciddi bir güç ile mecliste temsil edilmek gerekir. Dolayısı ile hem oy oranımızı yükseltmek istiyoruz hem de ikinci tura kalmak istiyoruz” diye konuştu.